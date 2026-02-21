Eski Prens Andrew’a baskında “şeytani” ritüel! Kanlı at dört nala koştuktan “666” gün sonra…

Epstein belgelerinde Andrew

666'NIN "ŞEYTANİ" SIRRI

İnanışa göre 666 kötülüğün üçlü ittifakının, mutlak kötülüğün ve ahir zaman sisteminin simgesi. Her şey İncil'in son bölümü olan Vahiy (Apokalips) kitabındaki bir ayete dayanıyor.

1. Kaynak: Vahiy 13:18

İncil'de bu sayı tam olarak şöyle geçer:

"Bilgelik buradadır. Anlayışı olan, canavarın sayısını hesaplasın. Çünkü bu bir insan sayısıdır ve onun sayısı 666'dır."

Bu ayet dolayısıyla 2000 yıldır insanlar bu sayıyı "Deccal" veya "Canavar" (Beast) ile özdeşleştiriyor.

Charles'ın eski ünvanı da 666 2006 yılında tarihçi Murat Bardakçı "Şeytan'ın 666'sını 66'ya bağlayın üstüne bir de pişti yapın!" başlıklı köşe yazısında Andrew'ın ağabeyi, dönemin prensi ve şimdi ise İngiltere Kralı olan III. Charles ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu konuda şimdi varılan son nokta, İngiltere veliahdı Prens Charles'ın "Şeytan" olup olmayacağı tartışması... Zira, prensin resmi unvanı olan "Prince Charles of Wales" kelimelerindeki harflerin sayı değerlerinin toplamı tam 666 tutuyor!"



666 GÜN 66. DOĞUM GÜNÜ

Eski Prens Andrew ise, bir haberci olarak servis edilen, kana bulanmış beyaz atlardan 666 gün sonra 66. Doğum gününde gözaltına alındı.