Eski Prens Andrew’a baskında “şeytani” ritüel! Kanlı at dört nala koştuktan “666” gün sonra…
İngiltere’nin eski Prensi Andrew pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilişkisi ve kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınırken 2 detay dikkat çekti. Andrew, kanlar içindeki bir beyaz atın Buchingham Sarayı yakınlarında kontrolden çıkıp dört nala koşmasından tam 666 gün sonra ve 66. doğum gününde polis baskınına uğradı. Şeytan ile ilişkilendirilen 666 sayısı özellikle dikkat çekerken akıllara “Andrew kurban mı edildi?” sorusu geldi. Zira yayımlanan milyonlarca Epstein dosyası buzdağının sadece görünen kısmı.
- Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi nedeniyle tüm Kraliyet ünvanlarını kaybeden Andrew Mountbatten-Windsor, 19 Şubat 2026'da 66. doğum gününde gözaltına alındı.
- 24 Nisan 2024'te Buckingham Sarayı yakınlarında beş Kraliyet Muhafız Alayı atı kontrolden çıkarak caddeye fırlamış, çok sayıda kişi yaralanmış ve araçlar hasar görmüştü.
- Kraliyet atlarının kontrolden çıktığı 24 Nisan 2024 ile Andrew'ın gözaltına alındığı 19 Şubat 2026 arasında tam 666 gün bulunuyor.
- İncil'in Vahiy bölümünde geçen 666 sayısı, 2000 yıldır Deccal veya Canavar ile özdeşleştiriliyor.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi ortaya çıkan ve tüm Kraliyet ünvanlarını kaybeden eski Prens Andrew, yani Andrew Mountbatten-Windsor, 66. doğum gününde polis baskınıyla gözaltına alındı. İngiliz basınındaki haberlerde Andrew'un doğum gününe dikkat çekilirken fark edilen bir diğer detay ise şeytani ritüeli ortaya çıkardı.
SARAYDAN KAÇAN KANLI KRALİYET ATI
Tarihler 24 Nisan 2024'ü gösterirken Buckingham Sarayı yakınlarında inşaat gürültüsünden ürken beş Kraliyet Muhafız Alayı atı kontrolden çıkmıştı. Kraliyet atları yoğun trafik saatinde caddeye fırlamış, çok sayıda insan yaralanırken araçlar da hasar görmüştü.
"VAHİY KİTABININ İLK ATLISI"
O gün en çok dikkat çeken ise kanlar içinde koşan beyaz at oldu. Vida isimli at dört nala koştururken üzerinden kanlar akıyordu. İngiliz medyası görüntüleri şu şekilde tarif etti:
Kırmızıya boyanmış beyaz bir at; Vahiy Kitabı'nın ilk Atlısını —fetih için taçlandırılmış, şimdi ise yozlaşmış ve monarşinin törensel merkezinde panik içinde kaçan beyaz bir ata binen o figürü— çağrıştırıyordu.
TAM 666 GÜN SONRA ANDREW GÖZALTINA ALINDI
İlginçtir ki Kraliyet atlarının kontrolden çıktığı 24 Nisan 2024 ile Andrew'ın Epstein dosyası dolayısıyla gözaltına alındığı 19 Şubat 2026 arasında tam 666 gün var.
666'NIN "ŞEYTANİ" SIRRI
İnanışa göre 666 kötülüğün üçlü ittifakının, mutlak kötülüğün ve ahir zaman sisteminin simgesi. Her şey İncil'in son bölümü olan Vahiy (Apokalips) kitabındaki bir ayete dayanıyor.
1. Kaynak: Vahiy 13:18
İncil'de bu sayı tam olarak şöyle geçer:
"Bilgelik buradadır. Anlayışı olan, canavarın sayısını hesaplasın. Çünkü bu bir insan sayısıdır ve onun sayısı 666'dır."
Bu ayet dolayısıyla 2000 yıldır insanlar bu sayıyı "Deccal" veya "Canavar" (Beast) ile özdeşleştiriyor.
Charles'ın eski ünvanı da 666
2006 yılında tarihçi Murat Bardakçı "Şeytan'ın 666'sını 66'ya bağlayın üstüne bir de pişti yapın!" başlıklı köşe yazısında Andrew'ın ağabeyi, dönemin prensi ve şimdi ise İngiltere Kralı olan III. Charles ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu konuda şimdi varılan son nokta, İngiltere veliahdı Prens Charles'ın "Şeytan" olup olmayacağı tartışması... Zira, prensin resmi unvanı olan "Prince Charles of Wales" kelimelerindeki harflerin sayı değerlerinin toplamı tam 666 tutuyor!"
666 GÜN 66. DOĞUM GÜNÜ
Eski Prens Andrew ise, bir haberci olarak servis edilen, kana bulanmış beyaz atlardan 666 gün sonra 66. Doğum gününde gözaltına alındı.
ANDREW KURBAN MI?
Epstein'ın karanlık ağı, masonik ayinleri, küresel elitlerle bağına ilişkin milyonlarca sayıda dosya ortaya çıktı. Bu dosyalarda en çok dikkat çeken isimlerden biri Andrew oldu ve önce ünvanlarını kaybederken daha sonra ise gözaltına alındı.
Tüm bu detaylar göz önünde bulundurulduğunda ise Andrew, sadece gözler önündeki karanlık bir figür olarak dikkat çekiyor. İngiliz Kraliyet Ailesi, siyasiler, küresel elitler… Epstein dosyalarında ifşa olan Andrew, ünvanlarını kaybedip kısa bir gözaltı süreci geçirirken aslında buz dağının sadece görünen kısmı.