Özgür Özel Mansur Yavaş’ı duyunca top çevirdi: Anketlerde kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yaparız

EKREM'İN ADAYLIĞI ZOR CHP kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürüyen dava süreçleri ve şaibeli diploma tartışmaları nedeniyle adaylığının zora girdiği yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, parti yönetiminde alternatif senaryoların da konuşulmaya başlandı.

Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için "İki forvetim var" ifadelerini kullanan Özel, bu kez adayın kamuoyu yoklamalarına göre belirleneceğini söyledi. Özel, "Anketlerde kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yapacağız" diyerek adaylık kriterinde anket sonuçlarını öne çıkardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (Haberin Fotoğrafları AA ve TAKVİM Foto Arşiv'e aittir)

ADAYLIK OFİSİNDE "ADAY BENİM" POZU VERDİ

Özel'in, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki Ekrem İmamoğlu posterlerini indirtmesi ve pano önüne gereçerek "aday benim" pozu vermesi olası adaylık denkleminde kendi siyasi alanını genişletmeye yönelik bir hazırlık olduğu yorumları da kulislere yansıdı.

BU KEZ ANKETLERİ ÖNE SÜRDÜ: KİM KAZANIYORSA O ADAY OLUR

İmamoğlu ile Özel'in arasının gerildiği bilinirken CHP yandaşı Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e konuşan Özel adaylık için yeni bir açıklama yaptı.

Tabana oynayan Özel İmamoğlu'nun adaylığını öncelikli seçenek olarak gördüklerini belirtirken, olası bir engel durumunda ise anket meselesini öne sürdü.