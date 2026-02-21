Özgür Özel Mansur Yavaş’ı duyunca top çevirdi: Anketlerde kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yaparız
CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yeni bir boyuta taşındı. Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için "iki forvetim var" diyen Özgür Özel, bu kez rotayı anketlere kırarak "Kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yapacağız" çıkışı yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin yaptığı son açıklamayla dikkat çekti.
Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için "İki forvetim var" ifadelerini kullanan Özel, bu kez adayın kamuoyu yoklamalarına göre belirleneceğini söyledi. Özel,"Anketlerde kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yapacağız"diyerek adaylık kriterinde anket sonuçlarını öne çıkardı.
EKREM'İN ADAYLIĞI ZOR
CHP kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürüyen dava süreçleri ve şaibeli diploma tartışmaları nedeniyle adaylığının zora girdiği yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, parti yönetiminde alternatif senaryoların da konuşulmaya başlandı.
ADAYLIK OFİSİNDE "ADAY BENİM" POZU VERDİ
Özel'in, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki Ekrem İmamoğlu posterlerini indirtmesi ve pano önüne gereçerek "aday benim" pozu vermesi olası adaylık denkleminde kendi siyasi alanını genişletmeye yönelik bir hazırlık olduğu yorumları da kulislere yansıdı.
BU KEZ ANKETLERİ ÖNE SÜRDÜ: KİM KAZANIYORSA O ADAY OLUR
İmamoğlu ile Özel'in arasının gerildiği bilinirken CHP yandaşı Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'e konuşan Özel adaylık için yeni bir açıklama yaptı.
Tabana oynayan Özel İmamoğlu'nun adaylığını öncelikli seçenek olarak gördüklerini belirtirken, olası bir engel durumunda ise anket meselesini öne sürdü.
Özel, "İçerde de olsa adayımız Ekrem Başkandır. Yeter ki diploması dönsün. Bir bunu yaptırmadığını görelim. Rakibinden korkanın Anadolu seçmeninin ona keseceği faturayı görelim. Tekrar eden seçimde 13 bin farkı 806 bine çıkaran şey Anadolu irfanı denilen şey. Mansur Bey istedikten sonra, toplum istedikten sonra. Anketlere bakılır. Anketlerde kazanıyorsa açık farkla. Kim kazanıyorsa onu aday yapacağız. Ama Ekrem başkanın aday olamamasının faturasını Erdoğan'a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil." ifadelerini kullandı.
Aday profilini de tarif eden Özel, "Erdoğan'ı yenecek. Eğer halen hapisteyse arkadaşlarımızı hapisten çıkaracak, Demokrasiye dönecek, parlamenter sisteme dönecek, popüler yönetme yeteneği olan insanların güveneceği becerikli bir adayımız olacak bizim. Mansur Yavaş bu adaysa ona engel olmak aklımın ucundan geçmez."dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki adaylık kavgasının önümüzdeki dönemde daha da hız kazanması bekleniyor.