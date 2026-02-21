Galatasaray'ın golüne VAR engeli: Leroy Sane ofsayta takıldı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Cimbom, ikinci devre ağları havalandırarak öne geçti. Ancak Atilla Karaoğlan, VAR kontrolü sonrasında golü geçersiz saydı. Sarı kırmızılılar, verilen karar için tepki gösterdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a konuk oldu.
Sarı kırmızılılar, Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan monitörün başına giderek pozisyonu izledi.
Karaoğlan, Sane'nin attığı golü geçersiz saydı.
Maç 0-0 devam etti.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Pozisyonun ardından Galatasaray tepki paylaşımında bulundu.
Sarı kırmızılıların açıklamasında,"Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor."ifadeleri yer aldı.