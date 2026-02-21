Trump İran'da nükleer zenginleştirmeye izin mi verecek? Hamaney'e suikast iddiası

Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Cenevre görüşmelerinin ardından Erakçi'den İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin tüm endişelerini ele alan ayrıntılı bir öneri hazırlamasını istedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi İran'ın önerisinin önümüzdeki iki veya üç gün içinde kesinleşeceğini söyledi.

Washington-Tahran hattında gerilim sürerken dünyanın gözü İran 'da. ABD basını Trump'ın İran'da "sembolik" nükleer zenginleştirmeden Hamaney'i devirmeye kadar çok sayıda seçeneği olduğunu yazıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın önerisinin önümüzdeki iki veya üç gün içinde kesinleşeceğini söyledi ancak ABD ve İsrail yetkilileri Axios'a Trump'ın bu hafta sonu bile harekete geçebileceğini belirtti.

Üst düzey ABD yetkilisi "Başkan Trump, somut ve iç politikada kabul edilebilir bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olacaktır. İranlılar bir saldırıyı önlemek istiyorlarsa, reddedemeyeceğimiz bir teklif sunmalılar. İranlılar sürekli fırsatı kaçırıyorlar. Oyun oynamaya devam ederlerse, sabrımız kalmayacak." dedi.

Axios'a konuşan bir ABD yetkilisi, Trump yönetiminin İran'a nükleer bomba üretme yolunu tamamen ortadan kaldırması şartıyla "sembolik nükleer zenginleştirmeye izin veren bir teklifi değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump ve Hamaney

TRUMP İRAN'A SALDIRACAK MI?

Axios'a göre Trump'ın danışmanlarından bazıları sabırlı olunmasını tavsiye etti. Zaman geçtikçe ve ABD askeri yapılanması büyüdükçe, Trump'ın nüfuzunun da artacağını savundular. Ancak Trump'ın en yakın danışmanlarından bazıları bile onun ne karar vereceğini veya ne zaman vereceğini bilmediklerini itiraf ediyor.

Trump'ın üst düzey bir danışmanı "Başkan henüz saldırı kararı vermedi. Bunu biliyorum çünkü henüz saldırmadık. Belki de bunu asla yapmayacak. Yarın uyanıp 'Tamam, bu kadar,' diyebilir." şeklinde konuştu.

HAMANEY'E SUİKAST VE TRUMP'A SUNULAN SEÇENEKLER

Trump'ın danışmanı Pentagon'un ABD Başkanına çok sayışa seçenek sunduğunu söyledi."Her senaryo için bir şeyleri var. Bir senaryoda Ayetullah ve oğlu ile mollalar devre dışı bırakılıyor" diyen danışman İran'ın dini lideri Ayetullaj Ali Hameney ve potansiyel halefi olarak görülen oğlu Mojtaba'ya atıfta bulundu ve "Cumhurbaşkanının neyi seçeceğini kimse bilmiyor. Sanmıyorum ki kendisi de bilsin"dedi.

"HER AN SALDIRI KARARI ALABİLİR"

Trump'ın bir diğer danışmanı ise "Trump seçeneklerini açık tutuyor. Her an saldırı kararı alabilir."dedi.

Erakçi, cuma günü MS NOW'un "Morning Joe" programına katıldığı sırada, ABD tarafının salı günü Cenevre'deki görüşmelerde İran'dan "sıfır zenginleştirme" konusunda anlaşmaya varmasını istemediğini iddia etti. Ayrıca İran'ın görüşmelerde zenginleştirme programını geçici olarak askıya alma teklifinde bulunduğu iddialarını da yalanladı.

Erakçi, "Şu anda konuştuğumuz şey, İran'ın zenginleştirme de dahil olmak üzere nükleer programının barışçıl olmasını ve sonsuza dek barışçıl kalmasını nasıl sağlayacağımızdır."dedi ve İran'ın ABD'den yaptırımların kaldırılması karşılığında "güven artırıcı önlemler" alacağını sözlerine ekledi.

Cenevre görüşmelerinin ardından Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Erakçi'den İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin tüm endişelerini ele alan ayrıntılı bir öneri hazırlamasını istediler.

SEMBOLİK ZENGİNLEŞTİRME İDDİASI

ABD'li yetkili, eğer teklif "küçük, sembolik bir zenginleştirme" içeriyorsa ve İranlılar bunun hiçbir tehdit oluşturmadığına dair ayrıntılı kanıt sunarsa, ABD'nin inceleyeceğini söyledi.

Görüşmelere yakın bir kaynak Axios'a verdiği demeçte, hem Umman hem de Katar arabulucularının son günlerde İran ve ABD'ye, herhangi bir anlaşmanın her iki tarafın da zafer ilan etmesine olanak sağlaması ve mümkünse Körfez ülkeleri ve İsrail'in de kabul edebileceği bir şey olması gerektiğini söylediklerini belirtti.