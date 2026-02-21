İETT otobüsünde 28 Şubat kafası: Köpeğiyle bindi, başörtülü yolcuya hakaretler yağdırdı
İstanbul'da İETT otobüsünde yaşanan olay tepki çekti. Ağızlıklsız köpeğiyle araca binen bir kadın, kendisini uyaran başörtülü yolcuya ağır hakaretler savurdu. Kendisinin savcı olduğunu iddia eden kadın başörtülü yolcuya, "Seni alırım aşağı, hava almayan beynine hava sokarım." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
İstanbul'da 28 Şubat dönemini hatırlatan bir rezillik yaşandı. Ağızlıksız köpeğiyle İETT otobüsüne binen bir kadın, durumdan rahatsız olduğunu belirten başörtülü yolcuya hakaret yağdırdı.
BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARETLER YAĞDIRDI: BEYNİNE HAVA SOKARIM
Kendisinin "savcı"olduğunu iddia eden kadın, "Polisler benim emrimde"diyerek tehditler savurdu.
Tartışma kısa sürede büyüdü. Kadın, kendisini cep telefonuyla kayda alan yolcunun üzerine yürüyerek, "Sen bir daha Türkiye'de barın bakayım. Seni alırım aşağı, hava almayan beynine hava sokarım. Sizin yüzünüzden çocuklar ölüyor. Senin gibi yobazlar yüzünden" sözleriyle adeta kin kustu.
YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ
Otobüsteki diğer yolcular da duruma tepki gösterdi. Köpeğin ağızlık takması gerektiğini hatırlatanlara ise "Ağızlık çantamda, koklaması gerekiyor" diyerek karşılık verdi.
Dakikalarca süren gerilim cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler sosyal medyada infial oluşturdu.
Yolcuların huzurunu bozan ve hakaretler savuran kadınla ilgili işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.