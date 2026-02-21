İETT otobüsünde 28 Şubat kafası: Köpeğiyle bindi, başörtülü yolcuya hakaretler yağdırdı

Hızlı Özet Göster İstanbul'da bir kadın, köpeğiyle bindiği İETT otobüsünde başörtülü bir yolcuya hakaret etti.

Kendisinin savcı olduğunu iddia eden kadın, polisleri emirlerinde çalıştırdığını söyleyerek tehditler savurdu.

Kadın, kendisini cep telefonuyla kayda alan yolcuya saldırarak hakaretlerini sürdürdü.

Otobüsteki diğer yolcular duruma tepki gösterirken, kadın köpeğine ağızlık takılmasını isteyenlere karşı çıktı.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada geniş yankı buldu.

İstanbul'da 28 Şubat dönemini hatırlatan bir rezillik yaşandı. Ağızlıksız köpeğiyle İETT otobüsüne binen bir kadın, durumdan rahatsız olduğunu belirten başörtülü yolcuya hakaret yağdırdı. BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARETLER YAĞDIRDI: BEYNİNE HAVA SOKARIM

Kendisinin "savcı"olduğunu iddia eden kadın, "Polisler benim emrimde"diyerek tehditler savurdu. İstanbul’da toplu taşımada gerilim: Başörtülü yolcuya çirkin hakaret

Köpeğiyle İETT otobüsüne binen bir kadın başörtülü yolcuya hakaretler yağdırdı (Görüntü sosyal medyadan alınmıştır) Tartışma kısa sürede büyüdü. Kadın, kendisini cep telefonuyla kayda alan yolcunun üzerine yürüyerek, "Sen bir daha Türkiye'de barın bakayım. Seni alırım aşağı, hava almayan beynine hava sokarım. Sizin yüzünüzden çocuklar ölüyor. Senin gibi yobazlar yüzünden" sözleriyle adeta kin kustu.