İşten ayrılana çift maaş: Aylık 44 bin TL'den fazla ödeme imkanı

İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına ya da meslek eğitim kurslarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. İşsizlik maaşı alırken işbaşı programlarına katılanlara günlük 539,91 lira ödeniyor. Geleceğin mesleklerinde işbaşı eğitim programlarına katılımda ise ödeme artıyor, günlük 701,89 lira veriliyor. İşsizlik maaşı alırken meslek kurslarına katılanlara da günlük 539,91 lira verilirken, bu tutar "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde 701,89 liraya çıkıyor. Böylece bu programlara katılanlar işsizlik maaşına ilaveten 26 gün üzerinden aylık 14 bin 37 ya da 18 bin 249 lira alabiliyor.

İKİNCİ ÖDEME DE VAR

İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor. Meslek eğitim kursları ise 160 günü aşamıyor.

İşsizlik ödeneğini için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor

NASIL BAŞVURULUYOR?

İşsizlik ödeneğini için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. İşbaşı eğitim programlarına ya da meslek eğitim kurslarına katılmak isteyenlerin ise 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'ne başvurmaları yetiyor.

ÖDEME SÜRESİ

İşsizlik maaşı: En az 6 ay en çok 10 ay

İşbaşı eğitim programı ödeneği: En az 3 ay en çok 9 ay

Meslek kursu: En çok 160 gün