İşten ayrılana çift maaş: Aylık 44 bin TL'den fazla ödeme imkanı
İşsiz kalanlar 11 bin 717 ile 26 bin 223 lira arasında varan maaş alırken, işbaşı eğitim programlarına veya meslek eğitim kurslarına katılırsa ayrıca aylık 14 bin 37 ya da 18 bin 249 lira ödemeden yararlanıyor.
Ülkemizde işsiz kalanlara nakdi destek sağlanırken, iş kapısını açacak pek çok imkan da sunuluyor. Çalıştığı iş yerinden ayrılanlar şartları sağlarsa 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede meslek eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor.
10 AYA VARAN GELİR
İşten ayrılan çalışanlardan hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün sigortalı çalışanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor. Çalışanlara işsiz kaldığında son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği bağlanıyor. Ancak bu ödenek, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor.
HESAP BRÜT ÜCRETTEN
33 bin 30 lira olan yeni asgari ücrete göre en yüksek işsizlik aylığı damga vergisi kesilmiş olarak 26 bin 223 lira oldu. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük işsizlik maaşı işten ayrılma tarihi Şubat sonu olanlarda 11 bin 717, Mart sonu olanlarda 12 bin 414, Nisan ve sonrasında olanlarda 13 bin 112 lira olarak uygulanıyor.
İKİNCİ ÖDEME DE VAR
İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına ya da meslek eğitim kurslarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. İşsizlik maaşı alırken işbaşı programlarına katılanlara günlük 539,91 lira ödeniyor. Geleceğin mesleklerinde işbaşı eğitim programlarına katılımda ise ödeme artıyor, günlük 701,89 lira veriliyor. İşsizlik maaşı alırken meslek kurslarına katılanlara da günlük 539,91 lira verilirken, bu tutar "Her Meslekte Kadın Eli Projesi"kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde 701,89 liraya çıkıyor. Böylece bu programlara katılanlar işsizlik maaşına ilaveten 26 gün üzerinden aylık 14 bin 37 ya da 18 bin 249 lira alabiliyor.
MESLEK FARKI
İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor. Meslek eğitim kursları ise 160 günü aşamıyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İşsizlik ödeneğini için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. İşbaşı eğitim programlarına ya da meslek eğitim kurslarına katılmak isteyenlerin ise 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'ne başvurmaları yetiyor.
ÖDEME SÜRESİ
İşsizlik maaşı: En az 6 ay en çok 10 ay
İşbaşı eğitim programı ödeneği: En az 3 ay en çok 9 ay
Meslek kursu: En çok 160 gün
NE VERİLİYOR
İşbaşı eğitimi/meslek kursu
Günlük: 539,91 TL
Aylık (26 gün): 14.037,66 TL
Günlük: 701,89 TL (geleceğin mesleklerinde ve kadınlarda)
Aylık (26 gün): 18.249,14 TL