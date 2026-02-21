Bill Clinton'a jakuzi kıskacı: Kapalı kapılar ardında epstein sorgusu
Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın Jeffrey Epstein ile bağlantıları, 26 ve 27 Şubat’ta Temsilciler Meclisi’nde yapılacak kapalı oturumlarda mercek altına alınacak. Cumhuriyetçilerin özellikle tartışmalı “jakuzili fotoğraf” üzerinden Clinton’a zor sorular yöneltmesi beklenirken, Hillary Clinton’ın da ifade vereceği bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları hakkında Temsilciler Meclisi Gözetim Kurulu'na ifade verecek.
- Kurul'daki Cumhuriyetçiler, Bill Clinton'a Epstein'ın jakuzisinde çekildiği iddia edilen fotoğrafları ve Ghislaine Maxwell'in Clinton Küresel Girişimi'ndeki rolünü sormayı planlıyor.
- Hillary Clinton'ın 26 Şubat'ta, Bill Clinton'ın ise 27 Şubat'ta New York'a bağlı Chappaqua'da kapalı oturumda ifade vermesi bekleniyor.
- Kurul Başkanı James Comer, soruşturmanın amacının şeffaflık sağlamak ve insan ticaretiyle mücadele yasalarını güçlendirmek olduğunu belirtti.
- Clinton'ın avukatları mahkeme celbine daha önce itiraz etmiş olsa da, Bill Clinton'ın ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.
New York Post'un haberine göre, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, sapkın milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları hakkında ifade vermesi beklenen eski ABD Başkanı Bill Clinton'ı zor sorularla karşı karşıya bırakmaya hazırlanıyor. Perşembe günü New York eyaletine bağlı Chappaqua'da başlaması planlanan kapalı oturumlarda, Clinton çiftinin kayıt altına alınacak ifadelerinin önemli siyasi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.
CUMHURİYETÇİLERDEN "JAKUZİLİ FOTOĞRAF" HAMLESİ
Habere göre, Cumhuriyetçi üyeler özellikle küresel sapkın ağın elebaşlarından Epstein'ın jakuzisinde çekildiği iddia edilen fotoğraflar üzerinden Clinton'a baskı kurmayı planlıyor. Cumhuriyetçi Parti'den bir yetkili, planlanan sorguya ilişkin olarak, "Böyle basit bir şey bile tepkilere yol açabilir" dedi. Aynı yetkili, " Jakuzideki bazı görüntüleri gündeme getirecekler " ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçiler, bu stratejiyle Clinton'ı ya ifşa niteliğinde bir açıklama yapmaya ya da siyasi açıdan zor durumda kalacağı bir konuma sürüklemeyi hedefliyor.
MAXWELL VE CLİNTON KÜRESEL GİRİŞİMİ SORULARI
Temsilciler Meclisi Gözetim Kurulu Başkanı James Comer, New York Post'a yaptığı açıklamada,"Clinton'ların ifadesi, Epstein ve [Ghislaine] Maxwell'in cinsel istismar şebekesini ve kendilerini incelemeden korumak için nasıl nüfuz ve destek aradıklarını anlamak açısından kritik önem taşıyor" dedi.
Komitenin ayrıca, Maxwell'in Clinton Küresel Girişimi'nin (CGI) ilk dönemlerindeki rolünü de gündeme getirmeyi planladığı aktarıldı. 2021 yılında çocuklara yönelik cinsel istismardan hüküm giyen Maxwell'in, Adalet Bakanlığı belgelerine göre örgütün 2004'teki kuruluş sürecinde yer aldığı ve Eylül 2013'te düzenlenen bir CGI etkinliğinde "onur konuğu" olarak bulunduğu belirtiliyor.
HİLLARY CLİNTON DA İFADE VERECEK
Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 26 Şubat'ta, Bill Clinton'ın ise bir gün sonra ifade vermesi planlanıyor. Hillary Clinton daha önce BBC'ye verdiği demeçte çiftin Epstein ile "hiçbir bağlantısının olmadığını" söylemişti.
Komite yetkilileri, "Onların tanıklıkları, Kongre'nin insan ticaretiyle daha iyi mücadele etmek için yasaları nasıl güçlendirebileceği konusunda da bilgi sağlayabilir. Bu soruşturmadaki amacımız açık ve nettir: Amerikan halkı ve mağdurlar için şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
SİYASİ GERİLİM VE HUKUKİ HAZIRLIK
Habere göre, Clinton'ın avukatları mahkeme celbine daha önce itiraz etmiş, ancak komitedeki bazı Demokrat üyelerin de mahkemeye itaatsizlik yönünde oy kullandığı ifade edildi. Clinton'ın baş avukatı Ashley Callen'in yanı sıra, uzun süredir hukuki temsilini üstlenen David Kendall'ın da savunma ekibinde yer aldığı kaydedildi.
Clinton, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda,"kapalı kapılar ardında yapılan göstermelik bir mahkemede kukla olmayı" reddettiğini belirterek, "Epstein dosyalarının tamamının yayınlanmasını talep ettim. Bildiklerimle ilgili yeminli bir ifade verdim. Ve bu hafta da komite önünde bizzat ifade vermeyi kabul ettim. Ama bu, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Cumhuriyetçiler için hâlâ yeterli değil." ifadelerini kullanmıştı.
New York Post'a göre, komitenin ifade kayıtlarını kamuoyuyla paylaşması beklenirken, Clinton çiftinin yanıtları Washington'da ve uluslararası kamuoyunda yakından izlenecek.