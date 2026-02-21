Bill Clinton'a jakuzi kıskacı: Kapalı kapılar ardında epstein sorgusu

Clinton'ın avukatları mahkeme celbine daha önce itiraz etmiş olsa da, Bill Clinton'ın ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları hakkında Temsilciler Meclisi Gözetim Kurulu'na ifade verecek.

CUMHURİYETÇİLERDEN "JAKUZİLİ FOTOĞRAF" HAMLESİ

Habere göre, Cumhuriyetçi üyeler özellikle küresel sapkın ağın elebaşlarından Epstein'ın jakuzisinde çekildiği iddia edilen fotoğraflar üzerinden Clinton'a baskı kurmayı planlıyor. Cumhuriyetçi Parti'den bir yetkili, planlanan sorguya ilişkin olarak, "Böyle basit bir şey bile tepkilere yol açabilir" dedi. Aynı yetkili, " Jakuzideki bazı görüntüleri gündeme getirecekler " ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçiler, bu stratejiyle Clinton'ı ya ifşa niteliğinde bir açıklama yapmaya ya da siyasi açıdan zor durumda kalacağı bir konuma sürüklemeyi hedefliyor.