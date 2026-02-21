Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi’ne tarihi destek: 8 milyar liralık dev yatırım hamlesi

YENİ YURTLA YATAK KAPASİTESİ REKOR SEVİYEYE ÇIKACAK Rektör İnci, yapımı süren 220 kişi kapasiteli yeni kız öğrenci yurdunun da barınma altyapısındaki önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Yine BUVAKIF öncülüğünde bu yeni yurtla birlikte toplam yatak kapasitemiz tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacak ve üstelik bu artış depreme dayanıklı modern yapılarda sağlanmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversitemizi ziyaretleri sırasında paylaştıkları iki önemli yatırım müjdesi hakkında da sizleri bilgilendirmek isterim. Geçtiğimiz yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan kütüphanemiz, yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeliyle yeniden inşa edilecektir. Eski kütüphanenin bulunduğu alanda yükselecek yeni bina, 3 bin kullanıcı ve 1,5 milyon kitap kapasitesine sahip olacak. Bu yeni yapının, konferans salonları, çalışma alanları ve sosyal donatılarıyla çağdaş bir araştırma ve öğrenme merkezi olması hedeflenmektedir. Projesi tamamlanmak üzere olan kütüphanemizin en kısa zamanda mensuplarımızın hizmetine sunulması hedeflenmektedir."

3 MİLYAR LİRALIK MODERN LABORATUVAR KOMPLEKSİ İnci, ayrıca 3 milyar liralık yatırımla üniversiteye tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar kompleksi kazandırılacağını vurguladı. Planlama süreci başlayan yatırımın etaplı biçimde hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü belirten İnci, bu projenin akademik üretim kapasitesini artıracağını ve araştırma üniversitesi vizyonuna katkı sağlayacağını kaydetti.