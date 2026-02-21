Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi’ne tarihi destek: 8 milyar liralık dev yatırım hamlesi
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında paylaşılan yatırım projeleri kapsamında, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan kütüphanenin yaklaşık 2 milyar lira bedelle yeniden inşa edileceğini, 3 bin kullanıcı ve 1,5 milyon kitap kapasiteli yeni yapının üniversitenin araştırma altyapısını güçlendireceğini bildirdi. İnci, 1000 kişilik modern konferans salonunu da içeren ve toplam bütçesi 8 milyar lirayı aşan yatırımların üniversiteyi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacağını belirtti.
- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrası üniversiteye toplam bütçesi 8 milyar lirayı aşan yatırım yapılacağını açıkladı.
- Yatırımlar kapsamında 3 milyar lira bütçeyle modern bir laboratuvar kompleksi ve yaklaşık 2 milyar lira bütçeyle yeni bir kütüphane binası inşa edileceği duyuruldu.
- Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle, toplam 916 kişi kapasiteli iki yeni öğrenci yurdu hizmete açıldı.
- Üniversiteye ayrıca 1000 kişilik yeni bir konferans salonu yapılacağı bildirildi.
- Yapımı süren 220 kişilik yeni yurtla birlikte üniversitenin toplam yatak kapasitesinin rekor seviyeye ulaşacağı belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci,Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklanan yatırım projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnci, toplam bütçesi 8 milyar lirayı aşan yatırımların üniversitenin eğitim, araştırma ve öğrenci yaşamı altyapısını güçlendireceğini bildirdi.
Prof. Dr. İnci, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın 13 Şubat Cuma günü üniversiteye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapılan yurt açılışları ile kamuoyuna duyurulan yeni yatırım projelerinin üniversite açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA 916 KİŞİLİK YURT AÇILIŞI
Ziyaret kapsamında toplam 916 kişi kapasiteli iki öğrenci yurdunun resmi açılışının yapıldığını aktaran İnci, şu bilgileri paylaştı:
"Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfımızın (BUVAKIF) inisiyatifiyle yapılan 210 kişi kapasiteli Erkek Öğrenci Yurdu ile İstanbul Valiliği (İPKB) desteğiyle Kuzey Kampüsü'müzde yapılan 706 kişi kapasiteli Kız Öğrenci Yurdumuz üniversitemize hayırlı olsun. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda depreme dayanıksız 2 yurdumuzu can güvenliğini sağlamak amacıyla yıkmıştık. Geçtiğimiz yıl KYK'den üniversitemize devredilen 450 kişilik Anadolu Hisarı Yurdu ile yeni inşa edilen bu iki yurdumuz sayesinde barınma ihtiyacına yönelik tarihi bir dönüşümü hayata geçirmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz."
YENİ YURTLA YATAK KAPASİTESİ REKOR SEVİYEYE ÇIKACAK
Rektör İnci, yapımı süren 220 kişi kapasiteli yeni kız öğrenci yurdunun da barınma altyapısındaki önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Yine BUVAKIF öncülüğünde bu yeni yurtla birlikte toplam yatak kapasitemiz tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacak ve üstelik bu artış depreme dayanıklı modern yapılarda sağlanmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversitemizi ziyaretleri sırasında paylaştıkları iki önemli yatırım müjdesi hakkında da sizleri bilgilendirmek isterim. Geçtiğimiz yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan kütüphanemiz, yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeliyle yeniden inşa edilecektir. Eski kütüphanenin bulunduğu alanda yükselecek yeni bina, 3 bin kullanıcı ve 1,5 milyon kitap kapasitesine sahip olacak. Bu yeni yapının, konferans salonları, çalışma alanları ve sosyal donatılarıyla çağdaş bir araştırma ve öğrenme merkezi olması hedeflenmektedir. Projesi tamamlanmak üzere olan kütüphanemizin en kısa zamanda mensuplarımızın hizmetine sunulması hedeflenmektedir."
ERDOĞAN'DAN 2 MİLYAR LİRALIK YENİ KÜTÜPHANE MÜJDESİ
Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında paylaşılan yatırım müjdeleri kapsamında, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan kütüphanenin yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeliyle yeniden inşa edileceği bildirildi. Yeni kütüphane binasının 3 bin kullanıcı ve 1,5 milyon kitap kapasitesine sahip olacağı belirtildi.
3 MİLYAR LİRALIK MODERN LABORATUVAR KOMPLEKSİ
İnci, ayrıca 3 milyar liralık yatırımla üniversiteye tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar kompleksi kazandırılacağını vurguladı. Planlama süreci başlayan yatırımın etaplı biçimde hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü belirten İnci, bu projenin akademik üretim kapasitesini artıracağını ve araştırma üniversitesi vizyonuna katkı sağlayacağını kaydetti.
1000 KİŞİLİK KONFERANS SALONU GELİYOR
Başkan Erdoğan'ın destekleriyle 1000 kişilik modern bir konferans salonunun da üniversiteye kazandırılacağını ifade eden İnci, şu değerlendirmede bulundu:
"Uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede tasarlanan salon, ileri teknik altyapısı ve çok amaçlı kullanım imkanıyla üniversitemizin akademik ve kültürel etkinlik kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Toplam bütçesi 8 milyar lirayı aşan bu yatırımlar, üniversitemizin eğitim, araştırma ve öğrenci yaşamı altyapısını bütüncül biçimde güçlendirecek, Boğaziçi Üniversitesini geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacaktır. Bu projelerin hayata geçirilmesinde gösterdikleri destek ve irade için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bu yatırımların üniversitemize, öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."