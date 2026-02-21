Etiketi Kudüs menşei İsrail: Hurma ticaretinde isim oyunu!

Yaklaşık 20 yıldır hurma ticareti yapan Ahmet Özkan, piyasada "Kudüs hurması" adı altında İsrail menşeli ürünlerin satıldığını belirterek, son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası tüketici davranışlarının değiştiğini söyledi. Özkan , "Kudüs hurması adı altında İsrail menşeli ürünler satılmakta. Özellikle bu son savaştan sonra insanlar boykot uyguladığı için hurma fiyatları düştü. Kudüs hurması uygun fiyatlı diye çok satılmaya başladı. İsmini değiştirip yine Filistin hurması yapan insanlar da oldu maalesef. Bu tarz işlenmiş ürün, hormonlu meyve, hibrid tohumlar üretiliyor. Haliyle çok sağlıksız olduğu için zaten tercih etmemeleri gerekir. İkinci sebebi de artık vatandaşlara bırakırız." dedi.

FİYAT ARTIŞI SINIRLI KALDI

Ramazan aylarında hurma fiyatlarının genellikle daha yüksek oranlarda arttığını belirten Özkan, bu yıl artışın yüzde 5 civarında gerçekleştiğini ifade etti. Tüketicilerin bilinçli tercihler yaptığını dile getiren Özkan, "Hurma iftarlık ve sahurluk olmak üzere artık ikiye ayrılıyor. Birçok vatandaş hurmayla ve sütle oruç tutuyor sünneti de yerine getirmek için. İftarda tamamen damak tadına göre, daha şekerli, kuru, yumuşak hurmalar tercih eden vatandaşlarımız var. Sahur için daha lifli, daha doyurucu ve besin değeri daha yüksek hurmaları tercih ediyorlar" diye konuştu.