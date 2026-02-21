Etiketi Kudüs menşei İsrail: Hurma ticaretinde isim oyunu!
Her yıl Ramazan öncesi artış gösteren hurma fiyatları bu yıl sınırlı yükselirken, “Kudüs hurması” adı altında satılan İsrail menşeli ürünler tartışma konusu oldu. Boykot sonrası fiyatların gerilediği belirtilirken, tüketicilere ürünün menşei ve işlenmiş içerikler konusunda dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
Her yıl Ramazan öncesi artış gösteren hurma fiyatlarında bu yıl beklenen yükseliş yaşanmadı. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurmada fiyat artışı sınırlı kalırken, piyasada özellikle İsrail menşeli ürünler üzerinden yaşanan tartışmalar dikkat çekti.
"KUDÜS HURMASI" ADI ALTINDA İSRAİL MENŞELİ ÜRÜN UYARISI
Yaklaşık 20 yıldır hurma ticareti yapan Ahmet Özkan, piyasada "Kudüs hurması" adı altında İsrail menşeli ürünlerin satıldığını belirterek, son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası tüketici davranışlarının değiştiğini söyledi. Özkan, "Kudüs hurması adı altında İsrail menşeli ürünler satılmakta. Özellikle bu son savaştan sonra insanlar boykot uyguladığı için hurma fiyatları düştü. Kudüs hurması uygun fiyatlı diye çok satılmaya başladı. İsmini değiştirip yine Filistin hurması yapan insanlar da oldu maalesef. Bu tarz işlenmiş ürün, hormonlu meyve, hibrid tohumlar üretiliyor. Haliyle çok sağlıksız olduğu için zaten tercih etmemeleri gerekir. İkinci sebebi de artık vatandaşlara bırakırız."dedi.
Özkan, tüketicilerin ürünün menşeine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
FİYAT ARTIŞI SINIRLI KALDI
Ramazan aylarında hurma fiyatlarının genellikle daha yüksek oranlarda arttığını belirten Özkan, bu yıl artışın yüzde 5 civarında gerçekleştiğini ifade etti. Tüketicilerin bilinçli tercihler yaptığını dile getiren Özkan, "Hurma iftarlık ve sahurluk olmak üzere artık ikiye ayrılıyor. Birçok vatandaş hurmayla ve sütle oruç tutuyor sünneti de yerine getirmek için. İftarda tamamen damak tadına göre, daha şekerli, kuru, yumuşak hurmalar tercih eden vatandaşlarımız var. Sahur için daha lifli, daha doyurucu ve besin değeri daha yüksek hurmaları tercih ediyorlar" diye konuştu.
SAĞLIKSIZ ÜRÜN VE SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT
Hurma satın alırken işlenmemiş ve katkı maddesi içermeyen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Özkan, ambalajlı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Özkan,"Ambalajlı ürünlere çok dikkat etmeleri lazım. İçine oksit gazı basıyorlar. Sağlık açısından tehlikeli gördükleri, çok açıkta bulunan veya çok sıcakta bulunan ürünleri tercih etmemeliler. Bir de hurmayı saklama koşulları var. Hurmayı aldıktan sonra kuru ve serin bir yerde muhafaza etmek gerekiyor. Oda sıcaklığı bir ay boyunca yeterlidir ama kış döneminde olduğumuz için ve insanlar kaloriferleri yaktığı için ev ortamı sıcak oluyor. Dolabın sebzeliğinde ve serin yerlerde muhafaza ederlerse daha uygun olur" ifadelerini kullandı.
Ramazan öncesi hurma piyasasında fiyatlardan çok menşe tartışmaları ve tüketici tercihlerindeki değişim öne çıkıyor.