Telegram üzerinden uyuşturucu ağı! İsmail Hacıoğlu itiraf etti: Sipariş verdim posta kutuma bıraktılar

Modacı Kemal Doğulu 'EN SON 1.5 YILÖNCE KULLANDIM' Modacı Kemal Doğulu, tam tarihini hatırlamadığı bir dönemde kokain kullandığını, beğenmediği için bir daha kullanmadığını ileri sürerek, "1.5 yıldır hiç kullanmadım. Gece hayatım da yok" diyerek suçlamaları reddetti.

Milli boksör Adem Kılıçcı KARDEŞİMÖLÜNCE KULLANDIMPİŞMANIM Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli boksör Adem Kılıçcı ifadesinde, 1 hafta önce kardeşinin kanser nedeniyle vefat ettiğini söyleyerek "Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Pişmanım" dedi. 3 İSMİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gaye Kıray, Aykut Tarakçıoğlu ve fenomen Kemal Can Parlak'ın yapılan test sonucu kokain kullandığı tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Melis Yürür'ün testi negatif çıktı.

Kasım Garipoğlu'nun meşhur 'fuhuşturucu' partilerine katılan şarkıcı Murat Dalkılıç KASIM GARİPOĞLU'NUN PARTİ KONUĞU DALKILIÇ ÖNCE REDDETTİ SONRA İTİRAF ETTİ Kasım Garipoğlu'nun şoförünün telefonunda yapılan incelemede meşhur yalı partilerine katılanlar arasında şarkıcı Murat Dalkılıç'ın da olduğu tespit edildi. SABAH'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, savcılık ifadesinde aylık gelirini 250 bin lira olarak beyan eden Dalkılıç, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi. Garipoğlu'nu tanıdığını ancak partilere hiç katılmadığını söyleyen Dalkılıç, savcının Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan incelemede partiye katılanlar listesinde adının yer aldığını belirtmesi üzerine partiye katıldığını itiraf etti. Dalkılıç, "Partiye bir kez katıldım. Burak Ateş davet etti. Yaklaşık 1 saat kaldım. Uyuşturucu madde kullanmadım" dedi.