Avrupa ABD ve Çin arasında stratejik yön arayışında: Kurtarıcı Türkiye

Ama o şeyin veya şeylerin ne olduğuna yönelik kendi içlerinde bir görüş birliği yok. SABAH'tan Nurullah Gür'ün haberiine göre, AB ülkelerinden bazıları için askeri harcamaları artırmak bir öncelik. Bazısı için parasal birliğin yanına sermaye piyasaları birliğini oluşturmak önemli. AB ülkelerinden bazıları sanayiyi kaybetmemek adına daha korumacı ve milli bir ekonomi stratejisi benimsiyor. Öte yandan sanayisini güçlendirmek için Çin ile iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye çalışan AB ülkeleri de mevcut. Bazıları yeşil dönüşümü önceliklendirirken, iklim değişikliğini önemsemeyen ülkeler de var.

Türkiye olarak bizim de Avrupalılara neden stratejik ve önemli olduğumuzu her fırsatta hatırlatmamız gerekli

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ

ABD ve Çin arasında sıkışmış bir Avrupa var. Aslında Avrupalılar mevcut koşullarda ellerindeki kozlarla her iki süper güç ile de güçlü pazarlık yapamayacaklarının farkında. O yüzden alternatifler kıymetli. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında Kanada, Japonya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Körfez ülkeleri ve Türkiye'yi stratejik ortaklar olarak tanımladı. Ama bu iş birliklerini güçlendirme noktasında tutarlı hareket etmiyorlar. Türkiye örneğini ele alalım. Türkiye, Avrupa için sanayi, enerji ve güvenlik başta olmak üzere birçok açıdan oldukça değerli bir ülke. AB, kendi sınırları içindeki sanayi üretimini önceleyen "Made in Europe" (Avrupa malı) stratejisini hayata geçirmeyi hedefliyor. Ama AB'nin bu plan dahilinde Türkiye'yi nerede konumlandıracağı hâlâ bir soru işareti. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi lazım. Peki, AB bu konuda atması gereken adımları atıyor mu? Hayır. AB'nin ABD ile Çin arasında sıkışmaması için Türkiye gibi yükselen ülkelere ihtiyacı var. Avrupalı politika yapıcıların en azından bu meselelerde hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Türkiye olarak bizim de Avrupalılara neden stratejik ve önemli olduğumuzu her fırsatta hatırlatmamız elzem. Ekonomi tarafında özellikle sanayi ayağında. Eğer kendi sanayimizi yeterince koruyamayıp "erken sanayisizleşme" girdabına savrulursak, ekonomik olarak stratejik önemimizin kayda değer bir kısmını kaybederiz. Kamunun üzerine düşen vazifeler var. Bununla birlikte, reel sektörümüzün de bu işin bilincinde olarak aksiyon alması şart. Ölçek ekonomisini yakalayarak maliyetleri düşürürken verimliliği arttırabilmek için firmalar kendi aralarında ürün, proje ve pazar bazlı ortaklıklar kurmalılar. Reel sektör Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinde gaza basmalı. Bir yandan da sektörel kümelenmeyi önceliklendirmeli ve teşvik etmeliyiz.