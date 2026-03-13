TFF yabancı VAR’ı gündemine almadı

Süper Lig'de bazı kulüpler, maçlarda yabancı VAR hakemlerinin görev yapmasını talep ederken Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuya bakış açısı oldukça net. TFF'nin Yabancı VAR konusunu gündemine almadığı öğrenildi.

TFF'nin Yabancı VAR hakemi konusunda, "Hiçbir federasyon, son haftalara girildiğinde kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yaparsa, nasıl ceza verebiliriz? En fazla bir daha çağırmayız; ama o da ortalığı karıştırmış olur. Eğitimcilerimizin dışarıyla ilişki kurabileceğini söyleyenler, o zaman neler demezler? Kulüp yöneticileri lütfen bize destek olsun. Çok çalışkan, güvenilir ve eğitimci bir MHK başkanımız var. Biz şeffafız. VAR'ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten böyle bir talep gelmedi. Özellikle bir kulüpten bunu bekliyoruz; gelsinler, baksınlar. Biz mali açıdan da açığız. İsteyen kulüpler gelsin, TFF bir kulübe avans vermiş mi, vermemiş mi onu da incelesinler" düşüncesinde olduğu iddia edildi.