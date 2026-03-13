SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

TFF yabancı VAR’ı gündemine almadı

Beşiktaş’ın yabancı VAR hakemi talebi sonrası gözlerin çevrildiği TFF’nin yabancı VAR hakemi konusunda tavrı çok net..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mart 2026
TFF yabancı VAR’ı gündemine almadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de bazı kulüpler, maçlarda yabancı VAR hakemlerinin görev yapmasını talep ederken Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuya bakış açısı oldukça net. TFF'nin Yabancı VAR konusunu gündemine almadığı öğrenildi.
TFF'nin Yabancı VAR hakemi konusunda, "Hiçbir federasyon, son haftalara girildiğinde kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yaparsa, nasıl ceza verebiliriz? En fazla bir daha çağırmayız; ama o da ortalığı karıştırmış olur. Eğitimcilerimizin dışarıyla ilişki kurabileceğini söyleyenler, o zaman neler demezler? Kulüp yöneticileri lütfen bize destek olsun. Çok çalışkan, güvenilir ve eğitimci bir MHK başkanımız var. Biz şeffafız. VAR'ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten böyle bir talep gelmedi. Özellikle bir kulüpten bunu bekliyoruz; gelsinler, baksınlar. Biz mali açıdan da açığız. İsteyen kulüpler gelsin, TFF bir kulübe avans vermiş mi, vermemiş mi onu da incelesinler" düşüncesinde olduğu iddia edildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem: Okullar tatil edildi
Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü: Başkan Erdoğan bizzat takdim etti
ABD-İsrail-İran savaşında 13’üncü gün | Tahran’dan Şin Bet’e saldırı iddiası: ABD KC-135 ikmal uçağı düştü
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk mesaj: ABD üslerini vurmaya devam edeceğiz
Engelli milyoner yarışmacısının babalık hikayesi
MHP Lideri Bahçeli’den Orta Doğu’daki gerilimlere füze: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz
Balkanlar’dan Kahire’ye Kardeşlik Sofrası: Başkan Büyükakın Ramazan ayında gönüllere dokunuyor
İBB’deki yolsuzluk davasında 4’üncü gün | İtirafçı Ümit Polat Ağaç A.Ş’deki rüşvet ağını anlattı: Liste verdiler yukarısı istiyor dediler
Karadeniz’de gemilerimiz battı! Samsunspor - Rayo Vallecano: 1-3 | MAÇ SONUCU
CHP ve DEM’de ortak yas: PKK-PYD’li Salih Müslim’i güzellediler
Google’ın AI modu Türkiye’de aktifleşti! Dünya medyası ayaklandı: Dijital içerik yağmacılığı
Fenerbahçe’den Loïs Openda harekatı! Forvet için ilk transfer o olacak
Enver Aysever tahliye edildi! Silivri’deki Çek elini hırsız kavgası akıllara geldi | İmamoğlu’nu ayrı Özgür Özel’i ayrı patlattı
Epstein’ın malikanesinde sarışın kadın fotoğrafı ve gizemli heykel: Çocuğunun annesi mi?
Küresel veriye siyonist kanca: İstihbaratçılar Google’ın göbeğine yerleşti! Wiz için 32 milyar
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: İç savaşa karşıyız
Takvim gün gün rakamları açıklıyor! CHP’liler sanık Ekrem İmamoğlu’nu kaderine terk ediyor: Silivri ile yol ayrımı
Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararını açıkladı: Yüzde 37’de sabit
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşa at eti yedirdi
5 soruda NATO’nun balistik füze savunması
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Epstein’ın malikanesinde sarışın kadın fotoğrafı ve gizemli heykel: Çocuğunun annesi mi? Epstein’ın malikanesinde sarışın kadın fotoğrafı ve gizemli heykel: Çocuğunun annesi mi? Takvim gün gün rakamları açıklıyor! CHP’liler sanık Ekrem İmamoğlu’nu kaderine terk ediyor: Silivri ile yol ayrımı Takvim gün gün rakamları açıklıyor! CHP'liler sanık Ekrem İmamoğlu'nu kaderine terk ediyor: Silivri ile yol ayrımı CHP ve DEM’de ortak yas: PKK-PYD’li Salih Müslim’i güzellediler CHP ve DEM'de ortak yas: PKK-PYD'li Salih Müslim'i güzellediler Google’ın AI modu Türkiye’de aktifleşti! Dünya medyası ayaklandı: Dijital içerik yağmacılığı Google’ın AI modu Türkiye’de aktifleşti! Dünya medyası ayaklandı: Dijital içerik yağmacılığı Mauro Icardi Wanda Nara’dan boşandı! Karar sonrası zehir zemberek sözler Mauro Icardi Wanda Nara'dan boşandı! Karar sonrası zehir zemberek sözler Dünü ve bugünüyle Mücteba Hamaney... Bakan’ı zindana attıran güç! 7 yıldır kara listede | Oğul değil ‘ağa’ Dünü ve bugünüyle Mücteba Hamaney... Bakan’ı zindana attıran güç! 7 yıldır kara listede | Oğul değil ‘ağa’