Kerem Aktürkoğlu eleştirilere sahada yanıt verdi

Sezonun ilk yarısında çizgiye hapsolan oyunu nedeniyle eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, performansıyla halen tartışmaların odağında. Ancak tecrübeli futbolcu, tüm eleştirilere rağmen Fenerbahçe formasıyla sessiz sedasız etkileyici bir skor katkısına imza attı. Sarı-Lacivertli ekipte Kerem Aktürkoğlu, tüm kulvarlarda 11 gol, 6 asist üreterek önemli bir istatistik yakaladı. Öte yandan Teknik Direktör Tedesco, milli yıldızın bölgesini değiştirdi. 27 yaşındaki futbolcu, ligde Kayseri, Gençlerbirliği ve Trabzon maçlarında fileleri havalandırdı. Süper Kupa yarı finalinde ise Samsun karşısında attığı golle takımına katkı sağladı. Avrupa arenasında da skorer kimliğini konuşturan Kerem Aktürkoğlu; Nice, Stuttgart, Brann ve Nottingham maçlarında ağları sarstı.