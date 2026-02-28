Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti! İbrahim Yıldız kimdir, neden öldü?

Genç oyuncu İbrahim Yıldız, henüz 27 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. 15 Ağustos tarihinde Kartal'da meydana gelen şiddetli rüzgar esnasında devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan Yıldız, 6 aydır hastanede yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Sevenlerini yasa boğan acı haber, tedavi gördüğü hastaneden geldi.

Fotoğraf: İHA

KARTAL'DAKİ TALİHSİZ KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Kartal Orta Mahalle Nur Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, rüzgarın etkisiyle yola sürüklenen plastik bir tabureyi yakalamak için hamle yapan İbrahim Yıldız, o esnada fırtınanın etkisiyle gövdesinden koparak yola devrilen bir ağacın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan Yıldız'ın durumunun kritik olduğu belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan genç oyuncunun, 6 aydır süren yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.