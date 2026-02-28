Oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti! İbrahim Yıldız kimdir, neden öldü?
Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan 27 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, 6 aydır süren yaşam mücadelesini tedavi gördüğü hastanede kaybetti.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos'ta Kartal'da rüzgar nedeniyle üzerine devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanmış ve 6 aylık tedavi sürecinin ardından 27 yaşında hayatını kaybetti.
- Yıldız, Kartal Orta Mahalle'de rüzgarla sürüklenen plastik bir tabureyi yakalamaya çalışırken fırtınanın devirdiği ağacın altında kalmıştı.
- Genç oyuncu, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde Lagari Hasan Çelebi karakterini canlandırarak tanınmıştı.
- İbrahim Yıldız'ın cenazesi, Kartal Soğanlık Mahallesi Safa Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Genç oyuncu İbrahim Yıldız, henüz 27 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. 15 Ağustos tarihinde Kartal'da meydana gelen şiddetli rüzgar esnasında devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan Yıldız, 6 aydır hastanede yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Sevenlerini yasa boğan acı haber, tedavi gördüğü hastaneden geldi.
KARTAL'DAKİ TALİHSİZ KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Kartal Orta Mahalle Nur Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, rüzgarın etkisiyle yola sürüklenen plastik bir tabureyi yakalamak için hamle yapan İbrahim Yıldız, o esnada fırtınanın etkisiyle gövdesinden koparak yola devrilen bir ağacın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan Yıldız'ın durumunun kritik olduğu belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan genç oyuncunun, 6 aydır süren yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.
CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ
İbrahim Yıldız'ın cenazesinin, Kartal Soğanlık Mahallesi'ndeki Safa Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği açıklandı.
İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?
İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Sanatla iç içe bir çocukluk geçirmiş olan Yıldız, eğitim hayatını Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında tamamladı. Estetik bakış açısını oyunculuk tutkusuyla birleştirmiş olan genç isim, sanatın pek çok dalıyla ilgilenmiş olmasına rağmen kariyerini profesyonel oyunculuk üzerine kurmaya karar verdi.
İBRAHİM YILDIZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Kamera karşısına ilk kez 2015 yılında geçerek oyunculuk dünyasına adım atmış olan İbrahim Yıldız, kısa sürede önemli projelerde yer alma başarısı gösterdi.
Muhteşem Yüzyıl Kösem:Dizide canlandırdığı "Lagari Hasan Çelebi" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
Televizyon ve Tiyatro:Kariyeri boyunca çeşitli televizyon yapımlarında ve tiyatro oyunlarında sahne alarak yeteneğini kanıtladı.
İbrahim Yıldız neden öldü?
15 Ağustos'ta üzerine devrilen ağaç nedeniyle ağır yaralanmış ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu vefat etmiştir.
İbrahim Yıldız kaç yaşındaydı?
Genç oyuncu vefat ettiğinde 27 yaşındaydı.
İbrahim Yıldız'ın cenazesi ne zaman?
Cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Kartal Soğanlık Safa Camii'nde kılınacaktır.