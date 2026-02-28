YTB'den Brüksel'de "Başarı Hikayeleri" paneli: Bilal Erdoğan "kültürel yozlaşma" uyarısı yaptı

Tıp, hukuk, akademi, iş dünyası, sanat ve daha pek çok alanda zirveye çıkmış Türk diasporasının öncü isimleriyle bir arada olduklarını belirten Turus, Avrupa'daki varlığın, geleceğin, karşılaşılan cam tavanların nasıl kırıldığının ve nesillere bırakılacak mirasın ele alınacağını ifade etti. Protokol konuşmalarını "kapının dışında bıraktıklarını" dile getiren Turus, "Bugün biz bizeyiz. İstedik ki samimi, doğal bir ortamda; birbirimizi dinleyerek, göz teması kurarak, dertleşerek hemhal olalım" ifadelerini kullandı.

HİKAYENİN A SIL KAHRAMANLARIYLA BİR ARADAYIZ Programın açılışında konuşan Turus, Avrupa'nın dört bir yanından gelen katılımcıları selamlayarak, "Avrupa'nın dört bir yanından gelen gurur tablolarımız… 'Başarı Hikayeleri' buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz" dedi.

Avrupa Türklerinin "Başarı Hikayesi"ni yazan isimlerle bir arada olduklarını vurgulayan Turus, "Masamızın iki tarafı da çok güçlü" dedi.

DÜNYADA CİDDİ BİR KÜLTÜREL YOZLAŞMA YAŞANIYOR

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise, Türk diasporasının Avrupa'da iddialı bir noktaya geldiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa'daki Türklerle daha yakın çalışmasının önemine işaret eden Erdoğan, karşılıklı etkileşimin artırılması gerektiğini söyledi.

Toplumların kimlik meselesine dikkat çeken Erdoğan, dünyada ciddi bir kültürel yozlaşma yaşandığını ifade ederek, toplumların kendi kültürleri ve kimlikleriyle barışık olmalarının özgüven sağlayacağını ve ilişkileri daha dengeli bir zemine taşıyacağını kaydetti. Bir toplumun diğerine üstünlük iddiasında bulunması halinde sağlıklı iletişim kurulamayacağını belirten Bilal Erdoğan, herkesin kendi değerlerini koruyup başkalarının özelliklerine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Diasporadaki Türklerin bulundukları ülkelerde saygın birer vatandaş olurken kimliklerini de muhafaza etmelerinin önemine değinen Erdoğan,"Başarı elbette başarı ancak kimliğiyle birlikte diasporadaki başarı daha büyük başarı"dedi. Panelde ayrıca Türkiye'nin karalanması ve yurt dışına göçün özendirilmesi konuları da ele alınırken, Erdoğan gençlerin siyasetin kirli yapılmasından etkilendiğini söyledi.