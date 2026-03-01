Kaptan Skriniar ve Asensio Fenerbahçe’ye güç depoladı!

Fenerbahçe'de Kasımpaşa ile sahasında alınan beraberliğin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şampiyonluk yarışında kritik 2 puanın kaybedilmesi camiada moralleri bozarken, takım içinde birlik ve beraberliği güçlendiren bir adım atıldı. Sarı-Lacivertli futbolcuların, maçın hemen ardından bir yemek organizasyonunda bir araya geldiği öğrenildi. Bu buluşmayı kaptan Milan Skriniar ile yıldız oyuncu Marco Asensio'nun organize ettiği belirtildi. İki tecrübeli ismin, takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada birlik ve inanç vurgusu yaptığı ifade edildi. Toplantıda şu mesajların verildiği öğrenildi: "Evet, sahamızda Kasımpaşa ile berabere kaldık. Galatasaray'ı puan olarak yakalama şansını kaçırdık ama hiçbir şey bitmiş değil. Sonuçta rakibimize 1 puan daha yaklaştık. Olayın iyi tarafına bakmalıyız. Bu maçı unutalım. Sakatlıklar bahane olmamalı. Biz iyi bir takımız ve şampiyonluk için sonuna kadar savaşmalıyız." Bu motivasyon konuşmasının perde arkasında, takımın kısa sürede kenetlendiği ve hemen ardından oynanan Nottingham Forest maçında sahaya güçlü bir reaksiyon koyduğu ifade edildi.



