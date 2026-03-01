SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kaptan Skriniar ve Asensio Fenerbahçe’ye güç depoladı!

Kasımpaşa beraberliği sonrası Sarı- Lacivertliler yemekte kenetlendi. Toplantıyı kaptan Skriniar ve Asensio organize etti... Birlik vurgusu yapılan buluşmanın ardından Nottingham maçında güçlü bir reaksiyon verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mart 2026
Kaptan Skriniar ve Asensio Fenerbahçe’ye güç depoladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de Kasımpaşa ile sahasında alınan beraberliğin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şampiyonluk yarışında kritik 2 puanın kaybedilmesi camiada moralleri bozarken, takım içinde birlik ve beraberliği güçlendiren bir adım atıldı. Sarı-Lacivertli futbolcuların, maçın hemen ardından bir yemek organizasyonunda bir araya geldiği öğrenildi. Bu buluşmayı kaptan Milan Skriniar ile yıldız oyuncu Marco Asensio'nun organize ettiği belirtildi. İki tecrübeli ismin, takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada birlik ve inanç vurgusu yaptığı ifade edildi. Toplantıda şu mesajların verildiği öğrenildi: "Evet, sahamızda Kasımpaşa ile berabere kaldık. Galatasaray'ı puan olarak yakalama şansını kaçırdık ama hiçbir şey bitmiş değil. Sonuçta rakibimize 1 puan daha yaklaştık. Olayın iyi tarafına bakmalıyız. Bu maçı unutalım. Sakatlıklar bahane olmamalı. Biz iyi bir takımız ve şampiyonluk için sonuna kadar savaşmalıyız." Bu motivasyon konuşmasının perde arkasında, takımın kısa sürede kenetlendiği ve hemen ardından oynanan Nottingham Forest maçında sahaya güçlü bir reaksiyon koyduğu ifade edildi.


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD ve İsrail İran’ı vurdu! Hamaney ve Devrim Muhafızları üst kademesi öldürüldü | 40 günlük yas ilanı ve intikam misillemesi
Kısmi emeklilik rehberi: Kim kaç günle emekli olabilir?
Rabia Karaca ek ifadesinde anlattı: Skandal partilerdeki 3 kural ortaya çıktı
Ankara-Washington hattında bölge diplomasisi: ABD Başkanı Trump ile Başkan Erdoğan görüştü
Çocuklara sanat maskesiyle müstehcen tuzak
Başkan Erdoğan’dan İran saldırılarına kınama: İsrail diplomasi sürecini zehirledi
Hürmüz’de kritik gelişme: İran’ın gemi geçişlerini durdurduğu iddia edildi
İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Trump’ı aradı: Masadaki kitap detayı dikkat çekti
İsrail’den suikast iddiası: Hamaney, Pezeşkiyan, Ahmedinejad ve askeri yetkililer...
Derbi öncesi 3 puan keyfi! Galatasaray - Alanyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan iftar sonrası İstanbul’da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti
Son dakika: CHP’li Özgür Özel’e alçak adamlar ifadesinin hesabı soruluyor: Soruşturma başlatıldı
ABD ve İsrail’in İran saldırısı sonrası Türkiye’den arabulucuk teklifi: Gerekli desteği vermeye hazırız
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında! Zincir marketlerden küfürle rüşvet istedi: Ya seve seve ya da...
İran topyekün saldırı başlattı! Katar, Bahreyn, BAE... ABD üsleri hedefte
Kartal seriyi 13 maça çıkardı! Kocaelispor - Beşiktaş: 0-1 | MAÇ SONUCU
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den ara tatil açıklaması: Eğer yaparsak okulların açılışını eylül ayında öteleyeceğiz
Başkan Erdoğan 28 Şubat’ın yasakçı uygulamalarını bu imza ile kaldırdı!
ANKA’ya İncirlik soruşturması: 1 saat yayın yaptılar! ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı
MOSSAD yine oyun peşinde: İranlılardan fotoğraf istediler!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
İran topyekün saldırı başlattı! Katar, Bahreyn, BAE... ABD üsleri hedefte İran topyekün saldırı başlattı! Katar, Bahreyn, BAE... ABD üsleri hedefte İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Trump’ı aradı: Masadaki kitap detayı dikkat çekti İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Trump'ı aradı: Masadaki kitap detayı dikkat çekti ANKA’ya İncirlik soruşturması: 1 saat yayın yaptılar! ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: 1 saat yayın yaptılar! ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı Fenerbahçe’den 3’lü transfer şov! Fenerbahçe'den 3'lü transfer şov! Güzide Duran davasında Fikret Orman ne dedi? İfadesi ortaya çıktı: Aynı odada kaldık Güzide Duran davasında Fikret Orman ne dedi? İfadesi ortaya çıktı: “Aynı odada kaldık” Başkan Erdoğan’dan İran saldırılarına kınama: İsrail diplomasi sürecini zehirledi Başkan Erdoğan'dan İran saldırılarına kınama: İsrail diplomasi sürecini zehirledi