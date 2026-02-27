Güzide Duran davasında Fikret Orman ne dedi? İfadesi ortaya çıktı: “Aynı odada kaldık”
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un olaylı boşanma davasında tanık kürsüsüne çıkan Fikret Orman’ın ifadesi ortaya çıktı. Orman "Aynı odalarda kaldık" diyerek yasak aşkı itiraf ederken; mahkeme bir sonraki celsede Okan Buruk'un dinlenmesine karar verdi.
- Güzide Duran ile eşi iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman tanık olarak 40 dakika ifade verdi.
- Fikret Orman mahkemede Güzide Duran ile mayıs ayında tanıştığını, tatillere gittiklerini ve birlikteliklerinin devam ettiğini kabul etti.
- İstanbul Aile Mahkemesi duruşmayı, Adnan Aksoy'un diğer tanığı Okan Buruk'un dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.
- Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un 18 yıllık evlilikleri karşılıklı boşanma davası ile sona eriyor.
1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmada Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman tanık sıfatıyla ifade verdi.
MAHKEMEDE 40 DAKİKALIK KRİTİK İFADE
Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu. Adnan Aksoy'un tanığı olarak çağrılan Fikret Orman, yaklaşık 40 dakika boyunca kürsüde kalarak ifade verdi.
Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı olan Okan Buruk'un dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Fikret Orman tanıklık yaptı
FİKRET ORMAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Yasak aşkı kabul eden Orman, "Güzide Duran ile mayıs ayında tanıştım. O dönemde boşanma davası devam ediyordu. Tatillere gittik, aynı odalarda kaldık. Kendisi hala sevgilim olur evlenme teklifi etmedim. Birlikteliğimiz devam ediyor ama aynı evlerde yaşamıyoruz"dedi.
Davaya katılmayan Adnan Aksoy'u duruşmada avukat Serap Temur İşçen temsil etti. Fikret Orman ise gülücükler saçarak mahkemeden ayrıldı.
SÜRECİN SATIR BAŞLARI: İDDİALAR VE GERÇEKLER
Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un boşanacağı yönündeki iddialar geçtiğimiz aylarda Duran'ın "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an"açıklamasıyla doğrulanmıştı. Bu süreçte magazin kulisleri, özellikle Duran'ın adı üzerinden yürütülen çeşitli iddialarla sarsıldı.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: YASAK AŞK VE TEKTAŞ KRİZİ
Dava süreci devam ederken Güzide Duran'ın adı, tanık kürsüsüne çıkan ve çıkacak olan isimlerle çeşitli iddialara karışmıştı. Duran, Okan Buruk ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri o dönem sert bir dille yalanlamış; "Bir kadının normal arkadaşı olabilir"diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
Ancak süreç ilerledikçe, Duran'ın adı Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile anılmaya başlanmıştı. İkilinin Fethiye'de özel bir koyda Kenan Doğulu konserini izledikleri iddia edilirken, çift ilerleyen günlerde el ele görüntülenmişti. Hatta Güzide Duran'ın henüz boşanma davası sonuçlanmadan parmağına taktığı devasa tektaş yüzük, Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldığı şeklinde yorumlanmıştı.
Eşinden boşanmamış olmasına rağmen yasak aşkı Fikret Orman'la ele ele pozlar veren Güzide Duran, herkesi hayrete düşürmüştü.