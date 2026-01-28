Transfer çalışmalarında olan Beşiktaş’ta Ndidi’nin acı günü

SON DAKİKA
Siyah-Beyazlılar'ın, Wolverhampton'dan Jean-Ricner Bellegarde'ı gündemine aldığını Fransız basını öne sürüyor. Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta transferi çalışmaları hız kesmiyor. Birden çok bölgeye takviye planlayan Siyah-Beyazlılar orta saha transferi için yeni bir ismi gündemine aldı. Fransız basınına göre Kara Kartal, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Jean-Ricner Bellegarde'la ilgileniyor... 27 yaşındaki orta sahayla ilgilenen birçok kulübün olduğu, Siyah-Beyazlılar'ın İngiliz ekibine teklifini sunacağı belirtildi. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Haitili futbolcu Bellegarde'ın bu transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Siyah-Beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, başsağlığı dileriz" denildi.

