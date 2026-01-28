ABD'nin tekmeyi bastığı YPG'ye Fransa can suyu oldu! Şara'dan Macron'a ayar: Önce bekletti sonra telefonunu açmadı
Fransa YPG'ye hem askeri hem de istihbari destek sağlıyor, Fransız ordusu YPG'yi “silah arkadaşı” olarak görüyor. Son günlerde Barzanileri ayrı YPG'li Abdi'yi ayrı gazlayan Macron ise Ankara ve Washington'a rağmen YPG-Şam hattında köprü kurmak istedi. Ancak YPG lehine giriştiği paralel arabuluculuk elinde patladı. Suriye lideri Şara'nın Paris'ten gelen telefonu açmayıp Macron ve Abdi'yi telekonferansta bir başına bıraktığı ortaya çıktı. Macron, ABD'nin boşalttığı sahaya YPG'yi kullanarak hakim olmak isterken; Ankara Paris'in bölgeyi terörize eden adımlarını mercek altına aldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin asker çekerek boşalttığı sahayı doldurmak istiyor. Suriye ordusunun YPG'yi Fırat'tan temizlediği harekat sürecinde Fransız istihbaratının terör örgütüne istihbarat ve gözlem kabiliyetlerini kullanarak destek olduğu ifade edildi.
FRANSA'DA YPG'YE ASKERİ VE İSTİHBARİ DESTEK
Fransa'nın özellikle Irak'ın kuzeyindeki askeri ve istihbari üslerinin "alarm" durumuna geçtiği öğrenilirken Fransız Le Point'te "Fransa ordusu ve istihbarat servisleri, YPG'yi "silah arkadaşı" olarak görüyor" değerlendirmesi yer aldı.
Nitekim son günlerde Macron bir yandan Barzanileri gazlıyor diğer yandan YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e arka çıkıyor.
Macron, Suriye'de "adem-i merkeziyetçi yapı" isteyen ve YPG'ye "silah bırakmayan" aklı veren Neçirvan Barzani'ye teşekkür telefonu açtı. Paris- Erbil hattındaki görüşmede YPG'li Abdi de yer aldı. Macron, yine DEAŞ'ı öne sürerek "YPG'nin fedakarlığı sorgulanmasın" dedi.
MACRON'UN YPG LEHİNE GİRİŞTİĞİ PARALEL ARABULUCULUK ELİNDE PATLADI
Bu görüşmeden 3 gün sonra, 25 Ocak 2026'da Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i görüştürmek istedi. Fransız kaynakları görüşmede "Macron Kobani'ye olası bir harekatı engellemeyi umuyordu" açıklamasını yaptı.
Ancak Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ankara ve Washington'a rağmen YPG lehine giriştiği "paralel arabuluculuk" misyonu elinde patladı. Suriye lideri Şara, Elysée Sarayı'ndan gelen telefonları yanıtsız bıraktı.
Macron ve YPG'li Abdi telekonferans görüşmesinde bir başına kaldı.
LE POINT: ŞARA TELEFONU AÇMADI MACRON ÇOK ÖFKELENDİ
Macron'un bu hamleyi "kendisine meydan okuma" olarak gördüğü ve çok öfkelendiği Fransız basınına yansıdı.
Fransız Le Point'te şu detaylar yer aldı:
Birkaç gün önce, Fransa Cumhurbaşkanı iki taraf arasında kısa süreli bir ateşkesin sağlanmasına yardımcı olmuştu. Bu kez, Suriye ordusu tarafından kuşatılmış olan Kobani'yi kurtarmayı umuyordu. Kürt askeri lideri zaten telefonda olmasına rağmen, Ahmed el-Çara muhataplarına bir tür meydan okuma hareketi yaptı. Telefonu açmadı. Emmanuel Macron çok öfkelendi.
Son zamanlarda Fransa'nın Suriye ve Irak sahasında PKK'ya olan ilgisi artmış vaziyette. Fransa devlet ajansı AFP, PKK elebaşlarıyla Kandil'de bir araya geldi.
Suriye'de operasyonlar devam ederken Kandil'den YPG'ye "Sakın teslim olmayın, direnin" mesajı gitti. Fransa'nın ise elebaşı Abdi'ye "Birliklerinizi dağıtmayın"talimatı verdiği iddia edildi.
PARİS'İN BÖLGEYİ TERÖRİZE EDEN ADIMLARI MERCEK ALTINDA
Macron, ABD'nin boşalttığı sahaya YPG'yi kullanarak hakim olmak isterken; Ankara Paris'in bölgeyi terörize eden adımlarını mercek altına aldı.
TRUMP NE DEDİ? ANKARA MACRON'A RESTİ ÇEKTİ
ABD Başkanı Trump daha önce "Suriye'de işimiz yok. Fransa da karışmayacak. Kendi başlarının çaresine baksınlar"demişti.
Ankara, Macron'a "Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim" resti çekmişti.