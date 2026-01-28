ABD'nin tekmeyi bastığı YPG'ye Fransa can suyu oldu! Şara'dan Macron'a ayar: Önce bekletti sonra telefonunu açmadı

Şara telefonu açmayınca Macron çok öfkelendi (Fotoğraf ekran görüntüsüyle elde edilmiştir))

Birkaç gün önce, Fransa Cumhurbaşkanı iki taraf arasında kısa süreli bir ateşkesin sağlanmasına yardımcı olmuştu. Bu kez, Suriye ordusu tarafından kuşatılmış olan Kobani'yi kurtarmayı umuyordu. Kürt askeri lideri zaten telefonda olmasına rağmen, Ahmed el-Çara muhataplarına bir tür meydan okuma hareketi yaptı. Telefonu açmadı. Emmanuel Macron çok öfkelendi.

Macron'un bu hamleyi "kendisine meydan okuma" olarak gördüğü ve çok öfkelendiği Fransız basınına yansıdı.Fransız Le Point'te şu detaylar yer aldı:





Son zamanlarda Fransa'nın Suriye ve Irak sahasında PKK'ya olan ilgisi artmış vaziyette. Fransa devlet ajansı AFP, PKK elebaşlarıyla Kandil'de bir araya geldi.



Suriye'de operasyonlar devam ederken Kandil'den YPG'ye "Sakın teslim olmayın, direnin" mesajı gitti. Fransa'nın ise elebaşı Abdi'ye "Birliklerinizi dağıtmayın"talimatı verdiği iddia edildi.