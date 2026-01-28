Ülkemizde kazanıp yurt dışına kaçırıyorlar! TÜRSAB’dan 10 yabancı siteye dava

"Konaklama sektörü bu durumdan nasıl etkilenir" sorusuna da yanıt veren Bağlıkaya, şunları anlattı: "Davamız, Türkiye'de gösterilen faaliyetlerin durdurulması. Yani Türkiye içinde yapılan pazarlama faaliyetine ilişkin hukukun uygulanması davası. Yurt dışından yapılan rezervasyon ve satışların davayla ilgisi yok. Ayrıca, Türkiye'de denetim dışı faaliyet gösteren bu siteler, konaklama tesislerden aldıkları yüksek komisyonlarla pazarda tesislere yaptıkları baskılar, kimi öne çıkarıp kimi görünmez hale getirmeleri gibi rekabeti bozucu faaliyetler, eninde sonunda konaklama sektörünün kaybetmesine yol açıyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, erişim engelinin çözüm olmayacağını savundu (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

SİSTEME ENTEGRE ETMELİYİZ

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, uluslararası online platformlara erişim engeli getirilmesinin çözüm olmadığını söyledi. SABAH'tan Betül Alakent'in haberine göre, Eresin, "Dünya çok hızlı değişiyor. Turizm de teknoloji de artık sınır tanımıyor. Meseleyi sadece 'Bir platform kapansın mı, kapanmasın mı?' noktasında ele almak doğru değil. Bu kadar tanınmış, dünyada her yerde kullanılan platformların kapanması Türk turizmini doğrudan ve olumsuz etkiler" dedi. Bu platformların her ülkede olduğuna dikkat çeken Eresin, "Ofisleri var, muhatapları var, vergi veriyorlar, kurallara tabiiler. Vergi vermiyorlarsa, evet buna itiraz edelim. Ama bunun yolu kapatmak olmamalı. Biz de bu yapıları Türkiye'nin sistemine entegre etmeliyiz" diye konuştu.