Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında duruşmanın 2. günü: Sanıklar savunma yapacak!
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. 579 sayfalık iddianamede çok sayıda belediye ve kamu kurumu “suçtan zarar gören” olarak yer alırken, sanıklar hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi ağır suçlamalar yöneltildi. Duruşmanın ilk gününde kimlik tespitleri yapılırken duruşma ikinci günü ile devam ediyor. Takvim.com.tr yaşananları dakik dakika aktarıyor...
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davanın duruşması 2. günü ile devam ediyor.Aziz İhsan Aktaş dosyası: 200 sanıklı davada savunma günü
YARGILANAN CHP'Lİ BAŞKANLAR
Dava kapsamında tutuklu bulunan ve soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak yargılanan CHP'li isimler isimler şu şekilde:
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Tutuksuz)
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere (Tutuksuz)
KAÇ YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
7 CHP'li belediye başkanı çeşitli rüşvet, ihaleye fesat, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla 3 yıldan 337 yıla kadar değişen hapis istemleriyle yargılanıyor.
Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SAVUNMADA!
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen duruşmanın 2'inci gününde, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Öte yandan duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda partili ve milletvekili katıldı.
Duruşmada ilk olarak, iddianamede Adıyaman Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talep ve yönlendirmesiyle, farklı tarihlerde para teslim edildiği öne sürülen ve görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı sanık Ceyhan Kayhan savunma yapıyor.
SANIKLAR SAVUNMA YAPACAK
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan 1 Nolu duruşma salonunda görülen duruşmada bugün sanık savunmalarının alınması bekleniyor.
DURUŞMANIN İLK GÜNÜ NELER YAŞANDI?
Aziz İhsan Akaş soruşturması kapsamında duruşmanın ilk günü 27 Ocak'ta gerçekleştirildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları da izleyici olarak yer aldı.
Sanık avukatlarının usule ilişkin bazı soruları ve taleplerinin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi.
Yaklaşık 1,5 saat süren aranın ardından devam eden duruşmada mahkeme heyeti, avukatların taleplerinin, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, iddialar arasındaki bağlantılar, usul ekonomisi ilkesi, yargıda hedef süre ilkesi gibi hususları değerlendirerek, reddine karar verdi.
KİMLİK TESPİTİ
Duruşmada daha sonra sanıkların kimlik tespiti yapıldı.
AYLIK GELİRLERİ SORULDU
Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, aylık gelirinin 100 bin lira, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara ise 130 bin lira olduğunu belirtirken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ise "Zamlar var, herhalde 370 bin olmuştur."ifadesini kullandı.
Seyhan Belediye Başkanı Tekin aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu, avukatlık yapan tutuklu sanık eşi Celal Tekin de gelirinin 500 bin lira olduğunu beyan etti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasına ilişkin davanın 6 Ocak'taki duruşmasında, müteahhitlik yaptığını ve aylık gelirinin 400-500 bin lira olduğunu beyan eden Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat ise bu duruşmadaki kimlik tespitinde, tüm mal varlığına el konulduğu için şu an bir gelirinin olmadığını ifade etti.
Esenyurt Belediye Başkanı Özer aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu belirterek, adli sicil kaydına ilişkin de geçen hafta verilen hapis cezası kesinleşmediği için şu an adli sicil kaydı olmadığını söyledi.
Sanık Aziz İhsan Aktaş ise kimlik tespitinde aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi.
Mahkeme başkanı, kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından iddianamenin özetini okudu.
Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına başlanmak üzere yarına ertelendi.
AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI
Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı Aziz İhsan Aktaç Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nde CHP'li belediyelerden elde edilen 1 milyar 170 milyon liralık vurgun, milyon dolarlık rüşvet iddiaları ve 7 CHP'li belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanık yer alıyor.
Duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor. 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkının anlatıldığı iddianamede yargılama başladı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava yoğun katılım ve güvenlik önlemleri nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumlarının karşısındaki duruşma salonlarında gerçekleştiriliyor.
1.1 MİLYARLIK VURGUN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütü gibi örgütlerin şirketleşerek yasal görünümlü bir yapıya bürünerek kara para aklayan bir mekanizmaya dönüştüğüne dikkat çekilmişti. 2021-2025 arasında suç örgütüne ait aralarında İçkale, Elif LPG, Barka, Bilginay ve Vekontek gibi 20'ye yakın şirket üzerinden aklandığı tespit edilen toplam suç gelirinin 1 milyar 170 milyon 268 bin 645 lira olduğu tespit edilmişti. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde, üst düzey yöneticilere 100 milyon liraya kadar rüşvet verildiği, ödemelerin şoförler aracılığıyla elden yapılarak gizli defterlere kaydedildiği tespitleri, dikkat çeken detaylar arasındaydı.
İBB SEÇİMLERİ ARDINDAN ROTAYI İBB İŞTİRAKLERİNE KIRDI
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından örgütün, rotayı ilçe belediyelerinden İBB iştiraklerine kırdığı ve Aktaş'ın CHP'li belediyeleri adeta ele geçirdiği iddianamede anlatılmıştı.
İddianamedeki önemli detaylardan biri de CHP'li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in ifadeleri olmuştu. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde dönen rüşvet çarkını gözler önüne seren İş, Rıza Akpolat ile yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın, Beşiktaş'taki inşaatlara ve işyerlerine ait ruhsatların onayı karşılığında iş insanlarından toplam 50 milyon dolar rüşvet aldığına dair itirafları olmuştu.
TEK TEK TESPİT EDİLDİ
İddianamede, CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 5 milyon 500 bin lira nakit ve araç desteği aldığı, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler karşılığında 1 milyon dolar verildiği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a 300 bin dolar nakit teslim edildiği ve Yumurtalık'taki iki taşınmazın, gerçek değerinin çok üzerinde 20 milyon lira karşılığında yeğeni Uğur Aktaş adına devredildiği ortaya çıkmıştı.
178 MİLYONLUK PR MASRAFI
Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ, 58 milyon liraya yakın toplanan rüşvet parasının 'PR' adı altında gazetecilere dağıtıldığını itiraf etmişti. Ayrıca, 120 milyon liranın da Ankara'da CHP'nin tüzük kurultayına katılanların, uçak biletleri ve otel masrafları için harcandığı saptanmıştı.
ÖRGÜT LİDERİ İTİRAFÇI OLDU
Azizİhsan Aktaş, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yolsuzluk ve rüşvet çarkına dair önemli itiraflarda bulunan Aktaş, 4 Haziran'da ev hapsi şartıyla tahliye edildi. 22 Ağustos tarihinde ise Aktaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Aktaş'ın, 16 şirketine el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.
7 CHP'Lİ BELEDİYEBAŞKANI SANIK
İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın, "İhaleye fesat karıştırma"ve "Rüşvet alma" suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "İhaleye fesat karıştırma" ve"Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise "Rüşvet alma"suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor.
RÜŞVETÇİ VEKİLLERE FEZLEKE
Soruşturmadaitirafçı olan Aziz İhsan Aktaş, geçtiğimiz yıl mayıs ayında verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, Seyhan Belediyesi'ndeki hakedişleri karşılığında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Oya Tekin'in eşi aracılığıyla Ankara'da 1 milyon dolar verdiğini söylemişti. Aktaş, ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine 2024 yerel seçimleri öncesinde"seçim için destek"ödemesi adı altında para toplanmış, bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiğini aktarmıştı. Bu iddialar doğrultusunda CHP'li milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında "Rüşvet alma" suçundan fezleke düzenlenip yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.
RIZA AKPOLAT'IN 337 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Görevdenuzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın,"Suç örgütüne üye olma", "İhaleye fesat karıştırma", "Resmi belgede sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Rüşvet alma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Haksız mal edinme"suçlarından toplamda 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi isteniyor.
AKTAŞ, 82 SUÇ EYLEMİNDEN SORUMLU
İddianamede, suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş'ın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Resmi belgede sahtecilik","Özel belgede sahtecilik", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Rüşvet verme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Gerçeğe aykırı fatura düzenleme"suçlarından 704 yıla kadar hapsi isteniyor. Aktaş iddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutuldu.
KILIÇDAROĞLU: AKLANIN GELİN
CHP'nineski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili açılan davalarla ilgili, "İddianameler ortada, ne söylememi bekliyorlar ki. Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilir, bir sorun yok mu dememi bekliyorlar. CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek bir parti değildir. Bu arkadaşlar gidip aklansınlar gelsinler, görevlerine devam etsinler" ifadelerini kullanmıştı.