Tedesco’nun büyük hayallerle kadroya kattığı Alvarez’in sakatlıkları endişe verici

Sarı-Lacivertliler'in büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Edson Alvarez, yaşadığı sakatlıklarla Sarı-Lacivertli camiada endişe yaratmaya başladı. Meksikalı orta sahanın Fenerbahçe performansı, geçmiş kariyeriyle kıyaslandığında ciddi bir soru işaretini beraberinde getirdi. Club America, Ajax ve West Ham formaları giydiği 10 yıllık kariyerinde toplam sadece 11 maç kaçıran Edson Alvarez, Fenerbahçe'de ise yalnızca 5 aylık sürede tam 14 maçta forma giyemedi. Bu çarpıcı tablo, "Alvarez krizi" yorumlarını da beraberinde getirdi. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde West Ham'dan kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı. Yıldız orta saha Edson Alvarez, sakatlık problemleri nedeniyle bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemedi.

ÇABUK OYNAYIN

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimde FCSB maçı hazırlıkları dün başladı. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. İtalyan hoca Tedesco'nun FCSB maçı için öğrencilerine "Maçta çabuk oynamalısınız" dediği bilgisi paylaşıldı.