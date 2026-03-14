Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da yapımı tamamlanan Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolunun açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, iki projenin hizmete alınmasıyla birlikte kentte ulaşım altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini belirterek yıllık yaklaşık 176 milyon liralık tasarruf sağlanacağını söyledi.
AÇILIŞTA ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ORHAN BURAK BÜYÜKÇAYLI ANILDI
Açılış töreninde konuşan BakanUraloğlu, sözlerine vatan için hayatını kaybeden şehitleri anarak başladı. Kavşağa ismi verilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'yı rahmetle andığını ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Açılışını yaptığımız köprülü kavşağımıza ismini verdiğimiz şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'yı da buradan bir kez daha minnetle, rahmetle yâd ediyorum. Onun hatırasını yaşatmak, şehitlerimizin emaneti olan topraklarımıza yakışır bir eserle taçlandırmak bizim için ayrı bir onur kaynağı oldu. Tüm şehitlerimizin mekânları cennet, ruhları şad olsun."
ISPARTA'NIN STRATEJİK KONUMU VURGULANDI
Konuşmasında Isparta'nın ekonomik ve kültürel potansiyeline de değinen Uraloğlu, kentin tarım, turizm ve eğitim alanlarında önemli bir merkez olduğunu belirtti.
Gülün, lavantanın, elmanın ve zambakların diyarı olarak bilinen Isparta'nın aynı zamanda Eğirdir Gölü'nün doğal güzelliği, Davraz Dağı'nın turizm potansiyeli ve Zindan Mağarası gibi tarihi zenginlikleriyle dikkat çektiğini söyleyen Uraloğlu, kentin Akdeniz ile İç Anadolu arasında stratejik bir geçiş noktası olduğunu ifade etti.
Uraloğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi, sağlık yatırımları ve ekonomik hareketlilik sayesinde şehirde yoğun bir nüfus hareketliliği yaşandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Bu kadim topraklar, tarımın bereketiyle, eğitim yuvalarıyla, sanayi ve turizm potansiyeliyle Akdeniz ile İç Anadolu arasında köprü vazifesi gören stratejik bir merkezdir. Isparta, özellikle gül ve lavanta üretimiyle dünya çapında tanınırken; Süleyman Demirel Üniversitesi ve sağlık yatırımlarıyla yoğun nüfus hareketliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından biri olan Isparta'mızın ulaşım altyapısını güçlendirmek, ilimizin tarımsal, ticari ve turistik potansiyelini Türkiye'nin geleceğine taşımak bizim en önemli önceliklerimizden biridir."
SON 24 YILDA ISPARTA'YA 35 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Isparta'nın ekonomik gelişimini desteklemek için önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, son 24 yılda kentin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 35 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.
Bu süreçte 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 234 kilometreye çıkarıldığını, kentte daha önce hiç bulunmayan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 481 kilometreye ulaştırıldığını ifade eden Uraloğlu; Keçiborlu-Burdur, Keçiborlu-Dinar, Isparta-Barla-Şuhut, Isparta-Atabey-Gönen, Isparta-Eğirdir, Ağlasun-Isparta-Keçiborlu ve Aksu yolları ile Miryokefalon Farklı Seviyeli Kavşağı gibi birçok önemli projenin tamamlandığını söyledi.
Bakan Uraloğlu ayrıca Çünür Yeni Otogar Kavşağı ve bağlantı yolları, Isparta-Burdur (Dostluk) Yolu ile Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç güzergâhı dahil 6 projenin yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
ŞEHİT ORHAN BURAK BÜYÜKÇAYLI KAVŞAĞI İLE TRAFİK KESİNTİSİZ HALE GELDİ
Çünür Mahallesi ile Yeni Otogar bağlantısında yer alan Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı hakkında teknik bilgiler de paylaşan Uraloğlu, mevcut kavşağın yeniden düzenlenerek köprülü kavşak haline getirildiğini belirtti.
Uraloğlu, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut haliyle sığınma cepli olarak hizmet veren kavşağı; **180 metre uzunluğunda ve 32 metre platform genişliğinde köprü yaklaşımlarında her iki tarafta 360 metre uzunluğunda toprakarme dolgu ile farklı seviyeli kavşak haline getirdik. Bu uygulama ile Isparta–Afyon Devlet Yolu'nda trafik akışını kesintisiz hâle getirdik; artan trafiğin neden olduğu yoğunluğu ve gecikmeleri önemli ölçüde azalttık. Proje sayesinde kavşak noktasında oluşan bekleme sürelerini ve dur-kalk kaynaklı zaman kayıplarını büyük oranda ortadan kaldırdık. Zamandan 83 milyon lira, akaryakıttan 17 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 100 milyon lira tasarruf edeceğiz. Akıcı trafik düzeni sayesinde karbon emisyonunu yıllık 846 ton azaltarak doğanın korunmasına ve iklim dostu ulaşım hedeflerimize katkı sağlayacağız."
AKDENİZ İLE İÇ ANADOLU ARASINDAKİ ULAŞIM HATTI GÜÇLENDİRİLDİ
Uraloğlu, Isparta-Konya Devlet Yolu üzerinde bulunan 22 kilometrelik Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolunun da yenilenerek ulaşım standartlarının yükseltildiğini söyledi.
Projeyle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu proje ile Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir ulaşım güzergâhını güçlendirdik. Şarkikaraağaç ilçemizi il merkezine daha güvenli ve konforlu bağladık. Zamandan 45,2 milyon lira, akaryakıttan 30,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam yaklaşık 76 milyon lira tasarruf edeceğiz. Akıcı trafik sayesinde karbon salınımını yıllık yaklaşık 1.500 ton azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim dostu ulaşım hedeflerimize katkı sağlayacağız."
DEMİRYOLU VE HAVALİMANI YATIRIMLARI DA SÜRÜYOR
Bakan Uraloğlu, Isparta'nın demiryolu altyapısının da yenilendiğini belirterek Afyonkarahisar-Karakuyu-Isparta-Burdur Sinyalizasyon Projesi'nin hayata geçirildiğini söyledi. Kaklık-Karakuyu hattının geçen yıl sinyalli olarak işletmeye açıldığını belirten Uraloğlu, Karakuyu-Burdur-Isparta kesiminde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Uraloğlu ayrıca Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda iç-dış hat yolcu salonunun yenilendiğini belirterek, 2002 yılında yaklaşık 3 bin olan yolcu sayısının 2025 yılında 70 bine ulaştığını ve kentten İstanbul Havalimanı'na haftada karşılıklı 5 uçuş gerçekleştirildiğini söyledi.
İKİ PROJEYLE YILLIK 176 MİLYON LİRALIK TASARRUF
Tamamlanan iki projeyle birlikte Isparta'nın ulaşım altyapısının modern bir yapıya kavuştuğunu belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu projelerimizle toplamda, zamandan 128 milyon lira, akaryakıttan yaklaşık 48 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 176 milyon liralık dev bir tasarruf sağlarken, karbon emisyonlarını 2.300 ton azalttık. Böylece, gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir Isparta mirası bıraktık. Bu yol ve kavşak sadece bir ulaşım projesi değil; Isparta'nın gül kokusunu, tarım bereketini, eğitim ve turizm potansiyelini Türkiye'nin kalkınmasına dönüştüren; şehitlerimizin hatırasını yaşatan bir kalkınma hamlesidir. Kimsenin şüphesi olmasın ki Bakanlık olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Isparta'nın ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."