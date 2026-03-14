Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın son 24 yılda Isparta'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 35 milyar liranın üzerinde yatırım yaptığı açıklandı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da yapımı tamamlanan Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolunun açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, iki projenin hizmete alınmasıyla birlikte kentte ulaşım altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini belirterek yıllık yaklaşık 176 milyon liralık tasarruf sağlanacağını söyledi.

"Açılışını yaptığımız köprülü kavşağımıza ismini verdiğimiz şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'yı da buradan bir kez daha minnetle, rahmetle yâd ediyorum. Onun hatırasını yaşatmak, şehitlerimizin emaneti olan topraklarımıza yakışır bir eserle taçlandırmak bizim için ayrı bir onur kaynağı oldu. Tüm şehitlerimizin mekânları cennet, ruhları şad olsun."

Açılış töreninde konuşan BakanUraloğlu, sözlerine vatan için hayatını kaybeden şehitleri anarak başladı. Kavşağa ismi verilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'yı rahmetle andığını ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

ISPARTA'NIN STRATEJİK KONUMU VURGULANDI

Konuşmasında Isparta'nın ekonomik ve kültürel potansiyeline de değinen Uraloğlu, kentin tarım, turizm ve eğitim alanlarında önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Gülün, lavantanın, elmanın ve zambakların diyarı olarak bilinen Isparta'nın aynı zamanda Eğirdir Gölü'nün doğal güzelliği, Davraz Dağı'nın turizm potansiyeli ve Zindan Mağarası gibi tarihi zenginlikleriyle dikkat çektiğini söyleyen Uraloğlu, kentin Akdeniz ile İç Anadolu arasında stratejik bir geçiş noktası olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi, sağlık yatırımları ve ekonomik hareketlilik sayesinde şehirde yoğun bir nüfus hareketliliği yaşandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kadim topraklar, tarımın bereketiyle, eğitim yuvalarıyla, sanayi ve turizm potansiyeliyle Akdeniz ile İç Anadolu arasında köprü vazifesi gören stratejik bir merkezdir. Isparta, özellikle gül ve lavanta üretimiyle dünya çapında tanınırken; Süleyman Demirel Üniversitesi ve sağlık yatırımlarıyla yoğun nüfus hareketliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından biri olan Isparta'mızın ulaşım altyapısını güçlendirmek, ilimizin tarımsal, ticari ve turistik potansiyelini Türkiye'nin geleceğine taşımak bizim en önemli önceliklerimizden biridir."