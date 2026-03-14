Alman filozof Jürgen Habermas hayatını kaybetti: İsrail'in Gazze'deki soykırımını meşrulaştırmıştı

Modern toplum, demokrasi ve iletişim üzerine geliştirdiği teorilerle çağdaş düşünceyi derinden etkileyen Alman filozof Jürgen Habermas, 96 yaşında hayatını kaybetti. Habermas’ın ölümü yayınevi Suhrkamp Verlag tarafından duyuruldu. Habermas Hamas'ın 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail’in Gazze’deki saldırıları üzerine Nicole Deitelhoff, Rainer Forst ve Klaus Günther ile birlikte kaleme aldığı “Dayanışma İlkeleri Üzerine Açıklama” başlıklı metin ile meşrulaştırmıştı.

Alman filozof ve sosyolog Jürgen Habermas 96 yaşında hayatını kaybetti. Habermas'ın ölümünü yayınevi Suhrkamp duyurdu. Ünlü düşünürün Almanya'nın Münih kenti yakınlarındaki Starnberg'de hayatını kaybettiği açıklandı.

Habermas, iletişim, akılcılık ve modern toplum üzerine geliştirdiği teorilerle 20. ve 21. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Akademik çalışmalarının yanı sıra siyasi ve toplumsal konularda da sık sık görüş açıklayan Habermas, Almanya'nın savaş sonrası entelektüel hayatının en önemli isimlerinden biri olarak görülüyordu.

"İLETİŞİMSEL EYLEM" KURAMIYLA TANINDI

Habermas'ın en bilinen eserleri arasında iki ciltlik "İletişimsel Eylem Kuramı" (Theory of Communicative Action) bulunuyor. Bu çalışma, modern toplumlarda iletişim, demokrasi ve kamusal tartışma üzerine yapılan araştırmaları derinden etkiledi.

NAZİ ALMANYASI'NIN ÇÖKÜŞÜNE TANIKLIK ETTİ

1929 yılında Almanya'nın Düsseldorf kentinde doğan Habermas, gençlik yıllarında Nazi Almanyası'nın çöküşüne tanıklık etti. Nazi döneminin yarattığı yıkım ve suçlarla yüzleşme süreci, onun felsefeye ve toplumsal teoriye yönelmesinde önemli rol oynadı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMINI MEŞRULAŞTIRMIŞTI

Habermas Hamas'ın 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları üzerine Nicole Deitelhoff, Rainer Forst ve Klaus Günther ile birlikte kaleme aldığı "Dayanışma İlkeleri Üzerine Açıklama" başlıklı metin ile meşrulaştırmıştı. Metinde İsrail'in meşru müdafaa hakkı vurgulanırken, Gazze'de yaşananların soykırım olarak tanımlanmasına karşı çıkılması kamuoyunda yoğun eleştirilerle karşılandı.

