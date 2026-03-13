GÖRÜŞME BİTTİ

Domenico Tedesco ve Devin Özek, yönetim ile toplantıya girdi.

Tedesco ve Özek, raporlarının ardından saat 18.00 sularında kulüp binasından ayrıldı.

İki ismin kulüpten ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Yönetimi'nin kendi içerisindeki toplantı başladı.

"GEREKEN ÜLTİMATOM VERİLDİ"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sadettin Saran şu ifadeleri sarf etti:

"Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi."