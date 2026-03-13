Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! Domenico Tedesco ve Devin Özek hakkında karar verildi

Fenerbahçe'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetim kurulu toplandı. Kulüp binasındaki toplantıya teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek de katıldı. Başkan Sadettin Saran son 4 maçın 3'ünde yaşanan puan kaybı ve Fatih Karagümrük maçıyla ilgili Tedesco'dan kapsamlı bir rapor istediği bildirildi. Saran, toplantı sonrasında iki ismin de göreve devam edeceğini açıkladı ve gerekli ültimatomların verildiğini belirtti.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile kulüp binasında kritik görüşme gerçekleştirdi.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de son sıradaki Fatih Karagümrük'a 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve zirve yarışında ağır yara aldı.
  • Başkan Saran'ın Tedesco'dan kapsamlı rapor istediği ve ikna edici bulmazsa yolların ayrılacağı öğrenildi.
  • Yönetim kurulunun büyük çoğunluğu sportif direktör Devin Özek'in de gönderilmesini istiyor.
  • Yönetim kurulu acil değerlendirme toplantısı yaparak Tedesco ve Özek'in durumunu yeniden masaya yatırdı.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından başlayan kriz süreci bugün kulüp binasında devam etti. Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek'i görüşmeye çağırdı. İki isim kulüp binasına giriş yaptı ve kritik toplantı başladı.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu sezonki ilk yenilgisini son sıradaki Fatih Karagümrük karşısında 2-0 alarak zirve yarışında ağır yara aldı. Bu sonucun ardından yönetim kurulu acil değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi ve Tedesco ile Özek'in durumu yeniden masaya yatırıldı.

KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Fenerbahçe'de merakla beklenen toplantı bugün resmen başladı. Domenico Tedesco ve Devin Özek, başkan Sadettin Saran ile görüşmek üzere kulüp binasına geldi.

SARAN TEDESCO'DAN RAPOR İSTEDİ

Başkan Sadettin Saran son 4 maçın 3'ünde yaşanan puan kaybı ve Fatih Karagümrük maçıyla ilgili Tedesco'dan kapsamlı bir rapor istedi.

GÖRÜŞME BİTTİ

Domenico Tedesco ve Devin Özek, yönetim ile toplantıya girdi.

Tedesco ve Özek, raporlarının ardından saat 18.00 sularında kulüp binasından ayrıldı.

İki ismin kulüpten ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Yönetimi'nin kendi içerisindeki toplantı başladı.

"GEREKEN ÜLTİMATOM VERİLDİ"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sadettin Saran şu ifadeleri sarf etti:

"Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi."

