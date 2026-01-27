SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray'dan orta sahaya Pape Gueye hamlesi

Sarı-Kırmızılılar, yarın oynanacak Manchester City maçı sonrası 27 yaşındaki Pape Gueye için harekete geçecek ve transferi bitirmeye çalışacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2026
Galatasaray’dan orta sahaya Pape Gueye hamlesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Noa Lang ve Yaser Asprilla transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da rota orta saha transferine çevrildi... Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isim ise La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 27 yaşındaki Senegalli orta saha Pape Gueye... Cimbom, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'nın transferini bitirme noktasına getirdi ancak Okan Buruk, Gueye'nin alınması istediği için rota Senegalli orta sahaya çevrildi. İspanyol ekibi Villarreal, Pape Gueye için 40 milyon Euro istiyor.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ

Galatasaray ise 30 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapmaya hazır. 2024 yılında Villarreal'e transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 22 maçta forma giyen Gueye, 2 gol atarken 1 asist yaptı. Marsilya, Sevilla ve Le Havre gibi takımların da formasını giyen tecrübeli oyuncu için bonservis bedeli ödenmedi.

CİTY MAÇINI HERNANDEZ YÖNETECEK

Manchester City ile Galatasaray, arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesi yarın saat 23.00'de Etihad Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında duruşmanın 2. günü: Sanıklar savunma yapıyor!
İsrail’den İran sayacı! Savaşın dijital kumarhanesi ABD’nin saldırı olasılığını hesaplıyor
Casper
ABD’nin tekmeyi bastığı YPG’ye Fransa can suyu oldu! Şara’dan Macron’a ayar: Önce bekletti sonra telefonunu açmadı
Sosyal medya devleri yine casuslukla gündemde: WhatsApp’ta uçtan uca kriz ve Google’ın telekulak ödemesi!
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City karşısında ilk 16 için sahada: İşte muhtemel 11’ler
İdefix
Müge Anlı’da yaş farkı krizi! 21 yaşındaki genç kız için Bakanlık harekete geçti
Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 88 tutukludan 33’ü itirafçı olmak için başvurdu
Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk MGK’sı: Suriye’de SDG entegrasyonu masada
5 ülkeden 14 suçlu Türkiye’ye iade edildi: Aralarında Çirkinler’in yöneticisi de var
ABD Başkanı Trump’tan seçim çağrısı: Demokratlar meclise girerse beni azletmeye çalışacaklar
CHP’li belediyelerin suyu 3 kat daha pahalı tarifeden ücretlendirdiği ortaya çıktı!
MİT’ten İran’ın casus ağına operasyon! İncirlik’te keşif muhaliflere infaz: 6 şüpheli tutuklandı
Hakan Taşıyan’ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama | Başkan Erdoğan talimatı verdi
Kuruluş Orhan 12. bölüm nefes kesecek: Osmanlı Devleti cihana ilan ediliyor!
Ülkemizde kazanıp yurt dışına kaçırıyorlar! TÜRSAB’dan 10 yabancı siteye dava
YDSK 4. Toplantısı Ankara’da: Türkiye–Özbekistan iş birliği derinleşiyor
Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü: Gazze ve Suriye’deki gelişmeler ele alındı
A.B.İ.’nin 3. bölümünde vicdan ve öfke karşı karşıya: Doğan kardeşi uğruna tüm riskleri göze alıyor