Kocaeli’nin ardından K.Paşa’yı da 2-1’le geçti

Trabzonspor Süper lig'in 19. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. 3. dakikada ceza alanı dışından Oulai'nin şutunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi. 33. dakikada Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

FIRTINA SON ANLARDA GÜLDÜ

51. dakikada Ouali'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onuachu, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 61. dakikada sağ taraftan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Diabate'nin, çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın sağından filelerle buluştu: 1-1. 82. dakikada Zubkov'un sağ taraftan ortasında Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta çıktı. 84. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Zubkov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirdi.