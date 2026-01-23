Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çarpıcı açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kadırga TV'ye transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, yabancı kontenjanının doluluğunun transfer sürecini etkilediğini belirterek, "Kontenjan konusunun fark edilmesi çok iyi. Sonsuza kadar transfer yapalım istiyorlar. Kontenjana kimse bakmıyor. Yıllardır bu transfer süreçlerinde eski şekilde hareket ediliyordu. Düşük bütçeli takımlar kuruluyordu. Kendi içimizde kurduğumuz scout sistemiyle yeni bir yol çiziyoruz. Trabzonspor'un başka yolu yok.

Bu değişimi yaşamak zorundaydık. Camianın büyük kısmının umurunda değil. İnsanların kafasındaki şey en pahalı transferi yapmak. Kulüp borçlandı mı borçlanmadı mı kimse bunu düşünmüyor. Ben gelirken bir söz vermiştim. O sözü yerine getirmeye çalışıyorum. Borçsuz sürdürülebilir bir takım oluşturmak bu bizim en önemli hedefimiz" dedi. Doğan, "Oulai'ye teklifler var ancak beni tatmin eden bir teklif yok. Augusto'ya da teklif var. Onun için beklentimiz 15 milyon üstü bir rakam" ifadelerini kullandı.

Haber: Yunus Emre Sel