Elon Musk'tan yapay zeka uyarısı: "5 yıl içinde insanlıktan daha zeki olacak"
Tesla CEO’su Elon Musk, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, mevcut teknolojik ilerleme hızına dayanarak yapay zekanın beş yıl içinde tüm insanlıktan daha zeki hale geleceğini iddia etti.
YAPAY ZEKA İÇİN KRİTİK EŞİK: İNSAN ZEKASININ ÖTESİ
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı kapsamında konuşan Musk, yapay zeka ve robotik teknolojilerinin yaygınlaşmasının küresel ekonomi üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüme yaratabileceğini ifade etti.
ROBOTİK VE YAPAY ZEKAYLA KÜRESEL EKONOMİDE YENİ FAZ
Ücretsiz yapay zeka ve robotik çözümlerin hızla yayılması halinde, insan ihtiyaçlarının büyük bölümünün robotlar tarafından karşılanacağını öngören Musk, gelecekte insanlardan daha fazla robotun olacağını dile getirdi. Musk, genel olarak geleceğe iyimser baktığını belirterek, bolluk dolu bir döneme doğru ilerlendiğini ve tarihin en ilginç döneminin yaşandığını söyledi.
UZAYAN ÖMÜR TARTIŞMASI: RİSKLER VE OLASILIKLAR
Yaşlanmanın çözülebilir bir sorun olduğunu savunan Musk, insanların çok uzun süre yaşaması halinde toplumun durağanlaşması riskinin ortaya çıkabileceğini ifade etti. Buna rağmen yaşam süresinin uzatılması ve hatta yaşlanmanın tersine çevrilmesinin mümkün olabileceğini kaydetti.
ENERJİ DARBOĞAZI YAPAY ZEKANIN HIZINI KESEBİLİR
"Yapay zekanın önündeki en büyük engel enerji" diyen Musk, yapay zekanın etkilerinin çok geniş bir alana yayılacağını, şirketlerin mümkün olduğunca fazla kullanıcıya ulaşmak istediğini ve yapay zeka maliyetlerinin düşmeye devam ettiğini söyledi.
ÇİP ÜRETİMİ ARTIYOR, ELEKTRİK TALEBİ GERİDE KALIYOR
Musk, yapay zekanın kullanımının önündeki en büyük engelin elektrik enerjisi olduğunu vurgulayarak, yapay zeka çiplerinin üretim hızının katlanarak arttığını ancak çevrim içi elektrik alımındaki artışın yıllık en fazla yüzde 3–4 seviyesinde kaldığını dile getirdi. Bu nedenle çok yakında, belki de bu yılın sonlarına doğru, kullanılabilecek olandan daha fazla çip üretileceğini belirtti.
ÇİN'İN YÜKSELEN ENERJİ KAPASİTESİ, ABD'NİN VERGİ ENGELİ
Çin'in elektrik üretiminde ciddi bir artış yaşandığına dikkati çeken Musk, ülkenin güneş enerjisi kapasitesinin hızla büyüdüğünü söyledi. ABD'de ise güneş enerjisine yönelik gümrük vergilerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Musk, bunun güneş enerjisi maliyetlerini yapay biçimde artırdığını savundu.
UZAYDAN GÜÇ: GÜNEŞ ENERJİLİ YAPAY ZEKA UYDULARI
Güneşin en büyük enerji kaynağı olduğunu vurgulayan Musk, birkaç yıl içinde SpaceX ile birlikte güneş enerjisiyle çalışan yapay zeka uyduları fırlatmayı planladıklarını açıkladı.
FABRİKALARDA İLK ADIM: OPTİMUS SAHADA
"Gelecek yılın sonunda insansı robotları satmaya başlayabiliriz" diyen Musk, insansı robotların hızlı bir gelişim gösterdiğini ve Tesla fabrikalarında basit görevleri yerine getiren bazı "Optimus" robotlarının halihazırda kullanıldığını aktardı.
ROBOTAXİ HAMLESİ VE OTONOM SÜRÜŞ HEDEFLERİ
Tesla'nın bazı şehirlerde başlattığı Robotaxi hizmetinin yıl sonuna kadar ABD genelinde yaygınlaşacağını belirten Musk, gelecek ay Avrupa'da denetimli tam otonom sürüş için onay almayı hedeflediklerini, Çin'de de benzer bir takvimi umduklarını kaydetti.
ZAMAN DARALIYOR: İNSAN ZEKASINI AŞAN YAPAY ZEKA
İlerleme hızına işaret eden Musk, yapay zekanın bu yılın ya da en geç gelecek yılın sonunda herhangi bir insandan daha akıllı hale gelebileceğini belirterek, "Muhtemelen beş yıl sonra yapay zeka, tüm insanlıktan daha akıllı olacak" ifadesini kullandı.