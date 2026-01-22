Elon Musk'tan yapay zeka uyarısı: "5 yıl içinde insanlıktan daha zeki olacak"

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk , mevcut ilerleme hızının sürmesi halinde yapay zekanın muhtemelen beş yıl içinde tüm insanlıktan daha akıllı hale geleceğini söyledi.

İsviçre 'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı kapsamında konuşan Musk, yapay zeka ve robotik teknolojilerinin yaygınlaşmasının küresel ekonomi üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüme yaratabileceğini ifade etti.

ROBOTİK VE YAPAY ZEKAYLA KÜRESEL EKONOMİDE YENİ FAZ

Ücretsiz yapay zeka ve robotik çözümlerin hızla yayılması halinde, insan ihtiyaçlarının büyük bölümünün robotlar tarafından karşılanacağını öngören Musk, gelecekte insanlardan daha fazla robotun olacağını dile getirdi. Musk, genel olarak geleceğe iyimser baktığını belirterek, bolluk dolu bir döneme doğru ilerlendiğini ve tarihin en ilginç döneminin yaşandığını söyledi.

UZAYAN ÖMÜR TARTIŞMASI: RİSKLER VE OLASILIKLAR

Yaşlanmanın çözülebilir bir sorun olduğunu savunan Musk, insanların çok uzun süre yaşaması halinde toplumun durağanlaşması riskinin ortaya çıkabileceğini ifade etti. Buna rağmen yaşam süresinin uzatılması ve hatta yaşlanmanın tersine çevrilmesinin mümkün olabileceğini kaydetti.