Paris'te evleneceklerdi ömür boyu dost kaldılar! Semiramis Pekkan'dan Haldun Dormen'e yürek yakan veda

Ancak hayatın onlara başka bir sürprizi vardı; Semiramis Pekkan'ın aniden geçirdiği apandisit ameliyatı, Paris yolculuğunu ve dolayısıyla evlilik planlarını iptal ettirdi.

O dönem ertelenen o imza hiçbir zaman atılmadı; ancak aralarındaki bağ, hiçbir kağıdın veremeyeceği kadar güçlü bir "ömürlük dostluğa" dönüştü.

"Çok Saygın, Sevgi Dolu Bir Şeyimiz Vardı" İkilinin yıllar sonra, 2022'de verdikleri bir röportajda o günlere dair yaptıkları samimi açıklamalar, aralarındaki bağın ne kadar naif olduğunu bir kez daha kanıtlıyordu.

O dönem yaşadıkları birliktelik sorulduğunda Semiramis Pekkan, aralarındaki ilişkiyi şu sözlerle tarif etmişti: "Tabii, çok saygın, sevgi dolu bir şeyimiz vardı. İki-üç sene sürdü galiba. Ama güzel vakit geçirdik, ne güzel bir periyottu"