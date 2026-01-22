PODCAST CANLI YAYIN

Paris'te evleneceklerdi ömür boyu dost kaldılar! Semiramis Pekkan'dan Haldun Dormen'e yürek yakan veda

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'in vefatı, yarım asırlık dostu Semiramis Pekkan'ı yasa boğdu. 1960'lı yıllarda Paris'te nikah masasına oturmaya hazırlanırken kaderin başka yollar çizdiği iki ismin, evlilik eşiğinden sarsılmaz bir bağa uzanan saygın hikayesi... Pekkan, hayatını değiştiren o gizli kahramana veda ederken herkesi duygulandırdı: "Benim hayatımdaki yeri çok değerliydi"

Haldun Dormen'in Vedası: "Yaparsın Şekerim" Sözü Öksüz Kaldı

Türk tiyatrosunun dev isimlerinden, disipliniyle nesillere ilham veren büyük usta Haldun Dormen, ardında binlerce öğrenci ve unutulmaz anılar bırakarak aramızdan ayrıldı.

Bu acı kayıp sanatçının sevenlerini derinden etkilerken canı en çok yananlardan biri de hayatı Dormen'in tek bir cümlesiyle değişen Semiramis Pekkan oldu.

Paris'te Yarım Kalan Bir Nikah Hikayesi

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerindendi onlar. Haldun Dormen ve Semiramis Pekkan, sadece iki meslektaş değil, hayatlarını birleştirmeye karar vermiş iki yol arkadaşıydı. Öyle ki, Paris'te nikah masasına oturmak için tüm hazırlıklarını yapmışlardı.

Ancak hayatın onlara başka bir sürprizi vardı; Semiramis Pekkan'ın aniden geçirdiği apandisit ameliyatı, Paris yolculuğunu ve dolayısıyla evlilik planlarını iptal ettirdi.

O dönem ertelenen o imza hiçbir zaman atılmadı; ancak aralarındaki bağ, hiçbir kağıdın veremeyeceği kadar güçlü bir "ömürlük dostluğa" dönüştü.

"Çok Saygın, Sevgi Dolu Bir Şeyimiz Vardı"

İkilinin yıllar sonra, 2022'de verdikleri bir röportajda o günlere dair yaptıkları samimi açıklamalar, aralarındaki bağın ne kadar naif olduğunu bir kez daha kanıtlıyordu.

O dönem yaşadıkları birliktelik sorulduğunda Semiramis Pekkan, aralarındaki ilişkiyi şu sözlerle tarif etmişti:

"Tabii, çok saygın, sevgi dolu bir şeyimiz vardı. İki-üç sene sürdü galiba. Ama güzel vakit geçirdik, ne güzel bir periyottu"

Ayrılıktan sonra dost kalmayı nasıl başardıkları sorusuna ise Pekkan'ın cevabı netti:

"Böyle medeni bir insanla nasıl dost kalınmaz! Haldun'un kariyerini konuşacak hiç laf yok ama insan olarak da tanıdığım en değerli kişilerden"

"Yaparsın Şekerim" Diyerek Hayatını Değiştirdi

Semiramis Pekkan'ın bugün sahip olduğu kariyerin temelinde de Haldun Dormen vardı. Ankara'da bir sokak karşılaşmasıyla başlayan serüven, Dormen'in "Yaparsın şekerim" diyerek onu tiyatro sahnesine itmesiyle bambaşka bir boyuta taşındı.

Pekkan, o günleri şöyle anlatmıştı:

"Haldun 'Yaparsın şekerim' dediği zaman, eyvahlar olsun, yapmak lazım şekerim! Saygı duyduğun bir insandan bu lafı duymak çok ağırdır. Hiç yapmadığım bir işi yapmaya başlama korkusunu onun sayesinde aştım"

"Yaşlanmaya Vaktimiz Yok!"

Bu kadim dostluk, sadece anılarda kalmadı; her daim üretmeye ve hayata tutunmaya devam etti. Semiramis Pekkan, 2023 yılında YouTube programında en değerli dostu Haldun Dormen'i ağırlamış, ikili hayranlarına yaşam enerjisi aşılamıştı.

O gün kameralar karşısında verdikleri mesaj, bugün Dormen'in vedasıyla daha da anlam kazandı: "Bizim yaşlanmaya vaktimiz yok!"Dormen, 90'lı yaşlarında bile Pekkan'a ve çevresine aynı ışığı saçmaya devam ediyordu.

Yarım Asırlık Dosta Veda

Semiramis Pekkan'ın hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük izler bırakan Haldun Dormen'e vedası ise yürek burktu.

Dormen ile bir fotoğrafını yayınlayan Pekkan, yürek sızlatan şu veda notunu düştü:

"Çok değerli dostumu kaybettim. Benim hayatımdaki yeri çok değerliydi. Türk tiyatrosunun ve hepimizin başı sağ olsun. Allah'tan ailesine ve tüm onu sevenlere sabır diliyorum. Çok çok üzgünüm"

"Yaparsın şekerim" diyen o nazik ses artık susmuş olsa da Semiramis Pekkan ve binlerce öğrencisinin kalbinde yankılanmaya devam edecek.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal Medya

