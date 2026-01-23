CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kripto para skandalı | İZFAŞ'taki vurgunu ifşa eden müdür işten atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık Şirketi İZFAŞ'ta bilgi işlem müdürü olarak çalışan ve tespit ettiği usulsüzlükleri Cemil Tugay'a ileten Gürkan Arıkan, tazminatsız olarak işten atıldı. Bunun üzerine CİMER'e ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Arıkan, usulsüzlükleri tek tek sıraladı. Şirketin yazılım hizmeti aldığı taşeron firma ve bazı İzfaş çalışanlarının, yüksek fiyatlarla satın alınan elektronik malzemeleri kullanarak yasa dışı kripto para ürettiği, elde edilen gelirin taşeron şirket ve üretime katılan İzfaş çalışanları arasında paylaşıldığı öne sürüldü.

Cemil Tugay (Takvim.com.tr) LÜKS OTELLERDE KONAKLANDI Üretim nedeniyle gelen yüksek elektrik faturalarını ise İZFAŞ ödedi. Taşeron firmanın, kripto para üretiminde çalışan personelleri, aileleriyle birlikte, lüks otellerde tatile gönderdiği, 5 milyon liralık envantere kayıtlı elektronik malzemenin el altından satıldığını, etkinliklerde satılan biletlerin paralarının, bireysel hesaplara aktarıldığını öne sürdü. İZFAŞ'ın konser ve canlı yayınlarla ilgili hizmet alımı yaptığı ajans firmasının, çalışanların eşlerinin hesaplarına yüklü miktarlarda para transferi yaptığı öne sürüldü. Şikayet üzerine gerekli inceleme ve araştırmaların başlatılacağı öğrenildi.