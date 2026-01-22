Kuzu postundaki çakal teröre dalkavukluk yapıyor! Suriye'ye sokulan PKK'lılar ve YPG safındaki peşmergeler | Ankara Barzani'yi not etti
ABD'nin tekme vurduğu YPG'ye hamilik yapan Barzaniler, Terörsüz Türkiye terörsüz bölge hedefini sabote etmeyi sürdürüyor. Semelka'dan YPG'ye silah ve mühimmat sağlandığı, otobüslerle PKK'lıların Suriye'ye sokulduğu rapor edildi. YPG safındaki peşmergelerin görüntüleri dikkat çekerken; Mesud Barzani soluğu Vatikan'da aldı. Papa'dan aman dilenip Şam'ı tehdit etmeye kalktı. "Suriye'de IKBY" hayali çöken Barzani'nin teröre dalkavuluk yapması Ankara'da dikkatle takip ediliyor. Takvim'in "KUZU POSTUNDAKİ ÇAKAL" diyerek foyasını ortaya çıkardığı Barzani'nin her adımı not alınıyor.
Irak'ın kuzeyindeki Barzani yönetimi, Suriye'nin kuzeyini işgal eden SDG isimli terör yapısına hamilik etmeye devam ediyor.
SDG'nin haritan silinip Ayn-el Arab ve Kamışlı merkezli bir yapı haline dönmesiyle "Suriye'de IKBY modeli" hayalleri çöken Mesud Barzani, gazladığı Ferhat Abdi Şahin'le beraber ortada kaldı.
Erbil'deki entegrasyon toplantısında YPG elebaşı Abdi'nin ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan fırça yediği ortaya çıkarken; Barzani yönetimi "soykırım" yalanıyla YPG'ye askeri ve lojistik destek sağladı.
SEMELKA'DAN YPG'YE SİLAH VE MÜHİMMAT: OTOBÜSLERLE PKK'LILARI SOKTULAR
PKK'nın çatı yapısı KCK'nın "seferbelik" çağrısı sonrası IKBY denetimindeki Semelka Sınır Kapısı'ndan PKK'lı teröristler Suriye'nin kuzeyine geçirildi. "İnsani yardım" adı altında düzenilerce TIR, Süleymaniye'den Kamışlı'ya sokuldu.
TIR'ların içerisinde ağır silahlar olduğu ve bu silahların YPG'li ve PKK'lı teröristlere mühimmat olarak verileceği bölgedeki kaynaklar tarafından dile getirildi.
PEŞMERGE SURİYE'YE GİRDİ Mİ?
Yılların düşmanı Barzani ve Talabani ailesi sözde "Rojova İttifakı"na girişti. YNK peşmergelerinin YPG'ye destek için Suriye'nin kuzeyine girdiği rapor edildi. SDG destekçisi bazı hesaplarda ölen bir peşmergenin fotoğrafının paylaşılması iddiaları kuvvetlendirdi.
Barzanilerin "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" sürecini sabote eden skandallar bununla da sınırlı kalmadı.
KAMIŞLI SINIRINDAN SONRA ERBİL'DE DE TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI
YPG'lilerin Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağına yaptığı kalleş saldırının bir benzeri Barzanilerin merkez üssü Erbil'de kayıtlara geçti. Erbil'deki PKK-YPG destekçileri Türk bayrağını yaptı. Peşmerge, Türk bayrağını hedef alan saldırılara seyirci kaldı.
ABD YPG'YE TEKMEYİ VURDU BARZANİ VATİKAN'A KOŞTU
KDP Başkanı Mesud Barzani, ABD'nin YPG'yi kullanım süresinin dolduğunu açıklamasının üzerine destek arayışına çıktı. Barzani soluğu Vatikan'da aldı. Papa XIV. Leo'ya Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı şikayet etmeye kalktı. YPG için destek arayışına çıktı.
Daha sonra İtalya heyeti ile görüşen Barzani, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Şam'ı tehdit etmeye kalktı.
YPG'nin işgal ettiği Suriye toprakları için "Kürt bölgesi korunmalı" diyen Barzani "En hassas olduğumuz konu, Kürtlerin onuru ve varlığı, her şeyden önemli. Kürdistan halkının onurunu korumak için her şeyi yapacağız"ifadelerini kullandı.
Barzani'nin bölgede Türkiye'nin artan nüfuzu ve ABD'nin YPG'yi rafa kaldırmasıyla "sığınacak bir çatı" arayışına girdiği değerlendiriliyor. Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri ilerleyen süreçte Süleymaniye ve Erbil üzerindeki etkisinden korktuğu belirtiliyor.
CİZRE'DEKİ KİRLİ PROVOKASYON MASKELERİNİ İNDİRDİ
Cizre'deki kirli ve karanlık provokasyon Barzani'nin maskesini düşüren ilk olay oldu. Cizre'deki bir sempozyuma uzun namlulu silahlarla korumalarını sınırdan geçirmesi diplomatik krize neden olmuş, nahoş görüntülere Ankara'dan çok sert tepki gelmişti.
Mesud Barzani'nin ekibi sürece müteakip MHP lideri Devlet Bahçeli'yi küstah sözlerle hedef göstermiş; Ankara'nın yumruğu masaya vurmasıyla Erbil geri adım atmıştı.
BARZANİLER YPG'YE "ÖZERKLİK" İSTEDİ
Cizre'de maskesi düşen Barzani, bu süreçte sonra YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i meşrulaştırmak için her yolu denedi. Duhok'taki sempozyum düzenleyip Abdi'ye kravat taktıran Barzaniler, "Adem-i merkeziyetçilik" adı altında YPG'ye özerklik istedi.
YPG elebaşı Abdi ve ENKS Başkanı İsmail, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüşmeler yaptı. Barzani'nin akıl verdiği ENKS Başkanı İsmail, Barzani medyasında "Suriye ya bölünecek ya da ademi merkeziyetçi bir siyasete sahip olacak" tehditleri savurdu.
NEÇİRVAN'DAN ABDİ'YE: SİLAH BIRAKMAYIN
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, SDG için adem-i merkeziyetçilik adı altında özerklik istedi. Barzani, "Entegrasyon garantisi olmadan YPG'nin silah bırakması beklenemez" diyerek YPG'ye "silah bırakmayın" aklı verdi.
KUZU POSTUNDAKİ ÇAKAL
Takvim'in "KUZU POSTUNDAKİ ÇAKAL" manşetiyle foyasını ortaya çıkardığı Barzani ailesi, "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" sürecine destek verirmiş gibi görünüp alttan alta sürecin altını oydu.
Bu gelişmeler ışığında Ankara ve MİT hem Suriye sahasını hem de IKBY'nin teröre stepne oluşunu anbean takip ediyor. Barzaniler ve Talabanilerin iş birliği ile Suriye topraklarına sokulan PKK'lılar ve Peşmergeler not alınıyor.