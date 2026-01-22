Kuzu postundaki çakal teröre dalkavukluk yapıyor! Suriye'ye sokulan PKK'lılar ve YPG safındaki peşmergeler | Ankara Barzani'yi not etti





ABD YPG'YE TEKMEYİ VURDU BARZANİ VATİKAN'A KOŞTU



KDP Başkanı Mesud Barzani, ABD'nin YPG'yi kullanım süresinin dolduğunu açıklamasının üzerine destek arayışına çıktı. Barzani soluğu Vatikan'da aldı. Papa XIV. Leo'ya Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı şikayet etmeye kalktı. YPG için destek arayışına çıktı.



Daha sonra İtalya heyeti ile görüşen Barzani, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Şam'ı tehdit etmeye kalktı.



YPG'nin işgal ettiği Suriye toprakları için "Kürt bölgesi korunmalı" diyen Barzani "En hassas olduğumuz konu, Kürtlerin onuru ve varlığı, her şeyden önemli. Kürdistan halkının onurunu korumak için her şeyi yapacağız"ifadelerini kullandı.



Barzani'nin bölgede Türkiye'nin artan nüfuzu ve ABD'nin YPG'yi rafa kaldırmasıyla "sığınacak bir çatı" arayışına girdiği değerlendiriliyor. Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri ilerleyen süreçte Süleymaniye ve Erbil üzerindeki etkisinden korktuğu belirtiliyor.





CİZRE'DEKİ KİRLİ PROVOKASYON MASKELERİNİ İNDİRDİ



Cizre'deki kirli ve karanlık provokasyon Barzani'nin maskesini düşüren ilk olay oldu. Cizre'deki bir sempozyuma uzun namlulu silahlarla korumalarını sınırdan geçirmesi diplomatik krize neden olmuş, nahoş görüntülere Ankara'dan çok sert tepki gelmişti.



Mesud Barzani'nin ekibi sürece müteakip MHP lideri Devlet Bahçeli'yi küstah sözlerle hedef göstermiş; Ankara'nın yumruğu masaya vurmasıyla Erbil geri adım atmıştı.