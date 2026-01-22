Beşiktaş'ta 1 ayrılık 3 transfer!
Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Ara dönemde şu ana kadar hiçbir futbolcuya imza attırmayan siyah beyazlılar, ses getirecek bir operasyonla yoluna devam etmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Tammy Abraham için görüşmelerini sürdürürken diğer yandan Weston McKennie, Luiz Henrique ve Emmanuel Agbadou gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son transfer gelişmeleri...
Çıktığı son 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal'da transfer mesaisi bir hayli yoğun. Yönetimin büyük uğraş verdiği zorlu süreçte takıma yapılacak takviyeler için dört koldan görüşmeler devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalaçın'ın raporu doğrultusunda iş yürüten ekip, en doğru isimleri bulmak amacında.
BEŞİKTAŞ'TA AYRILIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert bir biçimde esmeye devam ediyor. Mert Günok, Jonas Svensson, David Jurasek ve Gabriel Paulista ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, son olarak Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva ile de vedalaştı. Orta sahada yaşanan bu kayıpların ardından yönetim, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
RAFA SILVA BENFICA'YA GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Rafa Silva, eski kulübü Benfica ile yeniden anlaşmaya vardı. Portekizli yıldızın, Lizbon ekibiyle 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Transferin son detaylarını görüşmek üzere Lizbon'da bulunan deneyimli futbolcunun, anlaşma için ciddi bir fedakârlığı kabul ettiği ifade ediliyor.
MAAŞI NETLEŞMEYE BAŞLADI
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Türkiye'de Beşiktaş formasıyla yıllık yaklaşık 6 milyon euro net maaş kazanan 32 yaşındaki futbolcu, Benfica'da ise yıllık yaklaşık 2,2 milyon euro kazanacak. Rafa Silva'nın bu rakamı kabul etmesinin arkasında, Beşiktaş'ta yaşadığı sorunlar ve ayrılık isteğinin etkili olduğu vurgulandı.
ESKİ MAAŞINI ALACAK
Haberde yer alan bilgilere göre bu ücret, Rafa Silva'nın 2024 yazında Beşiktaş'a bedelsiz transfer olmadan önce Benfica'dan kazandığı maaşa neredeyse eş değer. Portekizli yıldızın, sportif istikrar ve huzur adına maaş indirimi yapmayı kabul ettiği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'TA GERGİN SÜREÇ
A Bola'nın haberinde, Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta son aylarda oldukça gergin bir süreç yaşadığı ve bu durumun ayrılığı kaçınılmaz hale getirdiği ifade edildi. Başkan ve teknik direktör değişiklikleriyle birlikte alınan olumsuz sonuçların, yıldız oyuncunun motivasyonunu ciddi şekilde etkilediği kaydedildi.
BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre; Benfica, Rafa Silva transferi için Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 1 milyon euro performansa bağlı bonus maddesi yer alıyor. Bu bonusun devreye girmesi halinde toplam bedelin 7 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
2024 yaz transfer döneminde kadroya katılan Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla 65 resmi maça çıktı. Portekizli hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 23 gol ve 16 asist üreterek takımın en skorer isimlerinden biri oldu. Ancak yaşanan kriz ortamı nedeniyle yıldız futbolcunun ayrılık kararı aldığı ifade edildi.
PRENSİPTE ANLAŞILDI
Beşiktaş'ta ayrılıklar sürerken, İngiliz golcü Tammy Abraham için de transfer ihtimali güçleniyor. Premier Lig ekibi Aston Villa, yıldız futbolcu ile prensip anlaşmasına varırken, siyah-beyazlı kulüp ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.
AYRILIK YAŞANABİLİR
Son olarak Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, Tammy Abraham konusunda da ayrılık gündemde. Yönetim, İngiliz golcünün transferi için Aston Villa ile temaslarını yoğunlaştırmış durumda.
20 MİLYON EUROYA ONAY ÇIKACAK
TRT Spor'da yer alan habere göre; 28 yaşındaki Tammy Abraham, Aston Villa ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, bu transfer için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve bu rakamın karşılanması halinde transfere onay vereceği belirtildi.
KRİTİK HAFTA
Premier Lig temsilcisi Aston Villa, oyuncu tarafıyla anlaşmasının ardından Beşiktaş ile de uzlaşarak transferi sonuçlandırmak istiyor. Görüşmelerin hafta içinde olumlu ya da olumsuz şekilde netlik kazanması bekleniyor.
LUIS HENRIQUE ISRARI DEVAM EDİYOR
Uzun süredir sol kanat için net bir isim bulamayan Beşiktaş, Inter forması giyen Brezilyalı futbolcu Luis Henrique için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transfer planı netleşti.
SOL KANAT İÇİN HEDEF INTER'DEN
Ara transfer döneminde kanat hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri Luis Henrique oldu. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, 24 yaşındaki oyuncu için uygun bir transfer modeli üzerinde çalışıyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI
Teknik heyet, hem sol kanatta oynayabilen hem de oyun kurma becerisi bulunan Henrique'nin uzun süredir çözülemeyen sol kanat sorununa çözüm olabileceği görüşünde. Beşiktaş'ın bu nedenle satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya koymaya hazır olduğu belirtiliyor.
INTER CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER SÜRECİ ETKİLİYOR
Inter'de Dumfries'in yaşadığı sakatlık sonrası sağ kanatta forma şansı bulan Luis Henrique için İtalyan kulübünün yeni bir planlama yapabileceği ifade ediliyor. Bu durum transfer sürecini yavaşlatsa da Beşiktaş'ın ısrarını sürdürdüğü kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Brezilyalı futbolcu, bu sezon Inter formasıyla 22 maçta süre aldı ve 1 asist üretti.
HEDEF WESTON MCKENNIE
Beşiktaş, orta saha transferi için rotasını Serie A'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi transfer listesine aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden ABD'li yıldızın kadroya katılmasını talep etti.
SATIŞ GELİRLERİYLE HAMLE YAPILACAK
Başkan Serdal Adalı'nın, oyuncu satışlarından elde edilecek gelirle 27 yaşındaki yıldızın transferini sonuçlandırmak için hamle yapacağı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan McKennie'nin, Juventus ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
BÜYÜK LİGLERDE TECRÜBE KAZANDI
Weston McKennie, kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giydi. Schalke 04, Leeds United ve Juventus tecrübeleriyle dikkat çeken ABD'li orta saha, üst seviye futbol ortamına yabancı değil.
DEV KULÜPLER DE TAKİPTE
McKennie'ye talip olan tek kulüp Beşiktaş değil. Serie A'dan AS Roma ve AC Milan ile birlikte La Liga temsilcisi Atletico Madrid'in de 27 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Bu durum, siyah-beyazlıların transferde elini zorlaştırıyor.
BİTMEYEN ENERJİ VE PRES GÜCÜ
ABD'li yıldız, pres oyununa yatkınlığı ve yüksek mücadele gücüyle öne çıkıyor. İkili mücadele kazanma oranı yüksek olan McKennie, 90 dakika boyunca rakibe baskı kurabilen bir profil çiziyor. Asıl mevkii 8 numara olan futbolcu, gerektiğinde 10 numara ve kanatlarda da görev yapabiliyor. Oyun kurabilen bir 6 numara ile birlikte oynadığında performansı daha da yükseliyor.
SEZON PERFORMANSI
Weston McKennie, bu sezon Juventus formasıyla 28 resmi maça çıktı. ABD'li orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asist üreterek skor katkısı sağladı.
AGBADOU'DA PES ETMEK YOK
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Premier Lig temsilcisi Wolverhampton Wanderers forması giyen Emmanuel Agbadou için temaslarını sürdürüyor. Ancak bonservis bedelindeki fark, transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.
WOLVES'UN TALEBİ 20 MİLYON EURO
BBC'nin haberine göre Wolverhampton, Fildişi Sahilli stoper için 20 milyon Euro talep ediyor. Siyah-beyazlıların son teklifinin ise 15 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. İngiliz kulübünün şu aşamada talep ettiği rakamın altına inmeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
OCAK AYINDA PREMIER LİG'E TRANSFER OLMUŞTU
26 yaşındaki savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, geçtiğimiz ocak ayında Reims'ten Wolverhampton'a 19 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kısa sürede Premier Lig kadrosuna dahil edilen oyuncunun bu nedenle piyasa değerinin yüksek tutulduğu kaydediliyor.
AFRİKA KUPASI SONRASI KADROYA DÖNDÜ
Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Agbadou, Wolverhampton'ın Newcastle United ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.