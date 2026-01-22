Beşiktaş'ta 1 ayrılık 3 transfer!

MAAŞI NETLEŞMEYE BAŞLADI Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Türkiye'de Beşiktaş formasıyla yıllık yaklaşık 6 milyon euro net maaş kazanan 32 yaşındaki futbolcu, Benfica'da ise yıllık yaklaşık 2,2 milyon euro kazanacak. Rafa Silva'nın bu rakamı kabul etmesinin arkasında, Beşiktaş'ta yaşadığı sorunlar ve ayrılık isteğinin etkili olduğu vurgulandı.

ESKİ MAAŞINI ALACAK Haberde yer alan bilgilere göre bu ücret, Rafa Silva'nın 2024 yazında Beşiktaş'a bedelsiz transfer olmadan önce Benfica'dan kazandığı maaşa neredeyse eş değer. Portekizli yıldızın, sportif istikrar ve huzur adına maaş indirimi yapmayı kabul ettiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA GERGİN SÜREÇ A Bola'nın haberinde, Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta son aylarda oldukça gergin bir süreç yaşadığı ve bu durumun ayrılığı kaçınılmaz hale getirdiği ifade edildi. Başkan ve teknik direktör değişiklikleriyle birlikte alınan olumsuz sonuçların, yıldız oyuncunun motivasyonunu ciddi şekilde etkilediği kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre; Benfica, Rafa Silva transferi için Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 1 milyon euro performansa bağlı bonus maddesi yer alıyor. Bu bonusun devreye girmesi halinde toplam bedelin 7 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.