Altın ithalatında 22 ayar tezgahı: Külçe Altın yerine farklı materyaller gösterildi

Fotoğraf (AA)

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre 12 tonluk ithalat kotasını aşmak isteyen firmaların, külçe altın getirmek yerine, kağıt üzerinde işlenmiş mücevher getiriyormuş gibi göstererek hem kotayı deldikleri hem de milyonlarca liralık ek vergiden kaçındıkları saptandı. Ayrıca bazı firmaların altın ayarını 24 ayar yerine 22 ayarmış gibi göstererek, gümrük kıymetini aşağıya çektiği ve yine bu sayede vergi yükümlülüklerini azalttıkları belirlendi. Avrupa Birliği ve STA dışı ülkelerden gelen işlenmiş altına 8 Ağustos 2023 tarihinden beri uygulanan yüzde 20 ek mali yükümlülüğün ardından, ithalat verilerindeki olağan dışı artışlar müfettişleri harekete geçirdi. Ticaret Bakanlığı, altın ithalatında dengeleri bozmaya çalışan girişimlere karşı 2024 yılında bir inceleme başlattı. Müfettişler, kota uygulamasını etkisiz kılmaya çalışan onlarca firmayı takibe aldı. 25 Şubat 2025'te tamamlanan raporun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için düğmeye bastı.