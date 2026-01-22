Karar verildi! Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitiyor
Çalkantılı bir süreçten geçen Real Madrid'de Xabi Alonso'nun görevien son verilmiş ve yerine Álvaro Arbeloa getirilmişti. İspanyol devinin Jürgen Klopp ile anlaşacağı ve Alman çalıştırıcının Arda Güler'i istemediği öne sürüldü. Milli futbolcuya ayrıca PSG'den 70 milyon euroluk teklif olduğu iddia edildi.
Arda Güler, İspanyol medyasının gündeminden düşmüyor. Milli yıldız ayrılık iddiasıyla manşetlere taşındı. Kararın arkasında ise Jürgen Klopp'un olduğu dile getirildi.
REAL MADRİD'DE KLOPP DÖNEMİ İDDİASI
Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası çalkantılı bir sürece giren Real Madrid'de, her ne kadar takımın başına geçici olarak Alvaro Arbeloa getirilmiş olsa da sezon sonunda göreve gelecek ismin Jurgen Klopp olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu belirsizlik, İspanyol basınında çok sayıda iddianın ortaya atılmasına neden oldu.
KLOPP'TAN 3 OYUNCU İÇİN AYRILIK TALEBİ
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Jurgen Klopp, göreve gelmesi halinde Real Madrid yönetimine üç oyuncuyu kadroda görmek istemediğini iletti. Bu isimlerden birinin de milli futbolcu Arda Güler olduğu öne sürüldü.
"KLOPP, ARDA GÜLER'İ İSTİKRARSIZ BULUYOR"
El Nacional'de yer alan haberde, Klopp'un Arda Güler'i kalite açısından değil, istikrar problemi nedeniyle eleştirdiği belirtildi. Alman teknik adamın, özellikle orta sahada güvenilir ve istikrarlı isimlere ihtiyaç duyduğu vurgulandı.
Haberde Klopp'un, Arda Güler'in sportif çatışmalara yol açmadan önemli bir rol üstlenmeye hazır olmadığını düşündüğü ve bu nedenle ayrılığın daha sağlıklı olacağı görüşünde olduğu ifade edildi.
SORUN KALİTE DEĞİL SÜREKLİLİK
Haberde yer alan değerlendirmede Klopp'un, Arda Güler'in yeteneğinden şüphe duymadığı ancak maçtan maça değişen performansının büyük bir handikap olarak görüldüğü aktarıldı. Türk futbolcunun ikinci planda kalmasının gereksiz gerginlik yaratacağı ve bu nedenle düzenli bir ayrılığın tüm taraflar için daha doğru olacağı görüşüne yer verildi.
LİSTEDE CEBALLOS VE RÜDİGER DE VAR
Aynı listede Dani Ceballos ve Antonio Rüdiger'in de bulunduğu belirtildi. Klopp'un Ceballos'u Real Madrid seviyesi için yetersiz gördüğü, Rüdiger'in ise fiziksel durumunun tüm sezonu üst seviyede götürmesine izin vermeyeceğini düşündüğü aktarıldı.
PSG'DEN ARDA GÜLER İÇİN 70 MİLYON EURO
Öte yandan El Nacional'e göre Arda Güler, birçok Avrupa devinin radarında bulunuyor. Arsenal'ın yakından takip ettiği genç yıldız için bu kez Paris Saint-Germain'in devreye girdiği ve Fransız ekibinin 70 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
"ARDA, REAL MADRİD'DE TIKANDIĞINI HİSSEDİYOR"
Haberde, Arda Güler'in gelişiminin durduğunu düşündüğü ve süreklilik bulamamasının kendisini rahatsız ettiği ifade edildi. 20 yaşındaki milli futbolcunun, potansiyelini ortaya koyabilmek için daha fazla süre ve daha merkezi bir rol istediği ancak Real Madrid'de bunun garanti edilmediğini hissettiği aktarıldı.
PSG'DE BAŞROL VE SÜRE GARANTİSİ
PSG'nin Arda Güler'i geleceğin yıldızı olarak gördüğü, hücum planını onun etrafında şekillendirmeyi hedeflediği ve genç futbolcuya süreklilik garantisi sunduğu belirtildi. Bu projenin, Arda'nın Real Madrid'deki mevcut durumuyla ciddi bir tezat oluşturduğu vurgulandı.