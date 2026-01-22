Karar verildi! Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitiyor

Arda Güler en pahalı Türk futbolculardan biri olarak öne çıkıyor (AA) "KLOPP, ARDA GÜLER'İ İSTİKRARSIZ BULUYOR" El Nacional'de yer alan haberde, Klopp'un Arda Güler'i kalite açısından değil, istikrar problemi nedeniyle eleştirdiği belirtildi. Alman teknik adamın, özellikle orta sahada güvenilir ve istikrarlı isimlere ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Haberde Klopp'un, Arda Güler'in sportif çatışmalara yol açmadan önemli bir rol üstlenmeye hazır olmadığını düşündüğü ve bu nedenle ayrılığın daha sağlıklı olacağı görüşünde olduğu ifade edildi.

Arda Güler düzenli forma şansı bulabilmiş değil (AA) SORUN KALİTE DEĞİL SÜREKLİLİK Haberde yer alan değerlendirmede Klopp'un, Arda Güler'in yeteneğinden şüphe duymadığı ancak maçtan maça değişen performansının büyük bir handikap olarak görüldüğü aktarıldı. Türk futbolcunun ikinci planda kalmasının gereksiz gerginlik yaratacağı ve bu nedenle düzenli bir ayrılığın tüm taraflar için daha doğru olacağı görüşüne yer verildi.

PSG'nin Arda Güler'e talip olduğu öne sürüldü (İHA) LİSTEDE CEBALLOS VE RÜDİGER DE VAR Aynı listede Dani Ceballos ve Antonio Rüdiger'in de bulunduğu belirtildi. Klopp'un Ceballos'u Real Madrid seviyesi için yetersiz gördüğü, Rüdiger'in ise fiziksel durumunun tüm sezonu üst seviyede götürmesine izin vermeyeceğini düşündüğü aktarıldı.

Arda Güler milli takımımızın en değerli oyuncularından biri (AA) PSG'DEN ARDA GÜLER İÇİN 70 MİLYON EURO Öte yandan El Nacional'e göre Arda Güler, birçok Avrupa devinin radarında bulunuyor. Arsenal'ın yakından takip ettiği genç yıldız için bu kez Paris Saint-Germain'in devreye girdiği ve Fransız ekibinin 70 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.