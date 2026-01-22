Galatasaray Noa Lang'ı bitirdi: Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi taraftara üçlü çektirdi

Noa Lang (AA) Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı. Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen tercübeli oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.

Noa Lang (EPA) LANG NE KADARA MAL OLDU?



Galatasaray ile Napoli arasında yapılan anlaşmaya göre Noa Lang, 2 milyon euro kiralama bedeliyle sarı-kırmızılılara katılacak.