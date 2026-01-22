ABD'li eski diplomattan Grönland açıklaması: "Başkan Erdoğan kilit rol oynayabilir"

Brookings Enstitüsü Strobe Talbott Güvenlik, Strateji ve Teknoloji Merkezi Dış Politika Uzmanı ve eski diplomat Philip Gordon, Grönland geriliminde Türkiye'nin ABD ile Avrupa arasında rol oynayabileceğini belirterek, "Özellikle transatlantik ilişkilerin kötüye gittiği bu dönemde Türkiye'nin önemli bir sesi ve yapabileceği çok şey var."dedi. Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in görev döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Gordon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki konuşmasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan ve Trump (AA) TRUMP MÜZAKEREYE AÇIK



Trump'ın konuşmasının Avrupalılar açısından oldukça agresif ve eleştirel bir tonda olduğunu söyleyen Gordon, Trump'ın aynı zamanda müzakereye açık bir alan da bıraktığını dile getirdi. Gordon, Trump'ın Grönland ile ilgili güç kullanmayacağını söylemesinin Avrupalılar tarafında memnuniyetle karşılanacağını ifade ederek,"Avrupa, Trump'ın (Grönland gerilimi sonrası açıkladığı) gümrük vergileri ve yaptırımlarına karşı çok acı verici olacak bir yanıt hazırlıyorlardı ve şimdi en azından her iki taraf için de zararlı olacak bu tırmanışı önleme şansı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.