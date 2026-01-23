PODCAST CANLI YAYIN
Tedesco Aston Villa önünde alınan yenilgiye rağmen iyi futbol oynadıklarını söyledi

“Takım savaştı fakat yetmedi. İyi de bir oyun sergiledik. Alınan sonuç için üzgünüm. Rakibin City, Chelsea, United ve Tottenham maçlarını izledim. Onlar bile bizim kadar pozisyona girmedi.”

Giriş Tarihi :23 Ocak 2026
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco maçtan sonra iyi bir futbol oynadıklarını söyledi. Alman hoca, "Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. Onların United, Tottenham, City ve Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona girmedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için önemli başka şeyler de var" ifadesini kullandı.

İLK 8 ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL
Takımın savaştığını vurgulayan Domenico Tedesco, "İyi de bir oyun sergiledik. Premier Ligi üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İlk yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Son maçımızı kazanmak istiyoruz. İlk 8'e girmesek de problem değil. Çünkü zorlu bir takvimimiz var. İlk 8 olmazsa evimizde taraftarımızla 1 maç daha oynarız, sorun yok" ifadesini kullandı.

