Zeynep Sönmez Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Avustralya Açık turnuvasının 2. tur mücadelesinde 1 saat 30 dakikada süren maçta Macar rakibi Anna Bondar'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tarihi bir zafere daha imza attı. Sönmez bu başarısıyla turnuva tarihinde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu. Mücadeleye servis kırarak başlayan 23 yaşındaki Sönmez, ilk sette özellikle return oyunlarında rakibin ritim bulmasına izin vermedi.

KONTROLÜ HİÇ BIRAKMADI

Kısa rallilerde doğru tercihleri yapan milli tenisçi, kritik anlarda servis kalitesini artırarak seti 6-2 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette Bondar oyunun temposunu yükseltmeye çalışsa da Zeynep oyunun kontrolünü bırakmadı. Servis oyunlarında yüzdesini koruyan ve baskı anlarında hata oranını düşüren Sönmez, kırılma anlarında doğru zamanlamayla üstünlüğünü sürdürerek seti 6-4, maçı da 2-0 kazanarak 3. tura çıktı.



KENDİMİ İSTANBUL'DA GİBİ HİSSETTİM

Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldikten sonra düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Tribündeki Türk taraftarların yoğun desteğine değinen Sönmez, "Melbourne'deki atmosfer tek kelimeyle inanılmazdı. Kendimi İstanbul'da gibi hissettim. Bu, şimdiye kadar deneyimlediğim en özel atmosferlerden biriydi" diye konuştu.

HAYALİM GRAND SLAM KAZANMAK

Sönmez, "Her çocuk gibi benim de en büyük hayalim bir grand slam kazanmak. Ancak şu an sadece bu hayale veya sonuçlara odaklanmıyorum. Her gün daha iyi olmaya ve kortta olmaktan keyif almaya çalışıyorum" dedi.



BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli tenisçimiz için tebrik paylaşımı yaptı. Bakan Bak paylaşımında, "Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta tarih yazmaya devam ediyor! Tüm Türkiye seninle gurur duyuyoruz kızım!" ifadelerini kullandı.



PUTİNSEVA İLE EŞLEŞTİ

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti. Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı yarın oynanacak. 23 yaşındaki Sönmez, kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.