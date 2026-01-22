Fatih Keleş'in sevgilisi Tuana İyigör telefonunu verdi İmamoğlu'nun Alem Takımı patladı

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı. En yakın adamlarının ahlak dışı partileri ortaya çıktı. Hafriyattan yıllık 200 milyon dolarlık vurgun yapan firari Murat Gülibrahimoğlu 'nun jet skandalları patladı. İş adamlarını haraca bağlayan ve 'Kafa Koparan' lakabıyla bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş 'in sevgilileri gündemi sarstı. İkilinin şimdi de İBB'nin paralarını sevgilileri ile Münih'te fuarda yedikleri ortaya çıktı.

Tuana İyigör

İŞTE İYİGÖR'ÜN İTİRAFLARI

2022-2023 yılında Fatih Keleş ile sevgiliydim. Beni Keleş'le Gülibrahimoğlu tanıştırdı. Keleş ile Münih, Kapadokya ve Ankara'ya tatile gittik. Bize Rabia ile Murat da eşlik etti. Sponsor İBB'den milyonlarca liralık vurgun yapan Gülibrahimoğlu'ydu. Murat cebinden deste deste para çıkarıp para verirdi. Keleş'in Beykoz'daki Günyüzü konaklarında bulunan villasına da gittim. Birçok kez birliktelik yaşadım. Sürekli parti yapılırdı. Partilere İmamoğlu'nun A takımındaki İbrahim Bülbüllü, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'in diğer sevgilisi Ayşe Sağlam ve eskort kadın da katıldı. Gülibrahimoğlu bu partilerin sonunda herkese ödemesini fazla fazla yapardı.