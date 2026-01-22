Fırtına, hortum, kuvvetli yağış ve kar alarmı: 15 ile sarı kodlu uyarı verildi! İzmir, Antalya...

PODCAST CANLI YAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde kuvvetli yağış ve fırtına etkisini artırıyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak, gök gürültülü yağış ve yer yer kar beklenirken; sel, su baskını, buzlanma ve çığ riski nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Sarı kod yayımlanan iller arasında Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa da bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava durumu alarm veriyor. Birçok bölgede kuvvetli yağış, fırtına, kar ve çığ tehlikesi beklenirken, 15 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı (Hakkari ve Van hariç) ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimler ile yağış beklenen doğu bölgelerde ise kar yağışı etkili olacak.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

Yağışların; Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar görülebileceği belirtildi.

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuzluklar nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller şu şekilde sıralandı:

Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de ise kuzeydoğu ve doğu yönlerden esmesi öngörülüyor. Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olması bekleniyor.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI UYARILAR SIRALANDI

MGM tarafından yapılan değerlendirmeye göre;

Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Manisa'nın batısı ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Batı Akdeniz'de Antalya genelinde, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli; Antalya il merkezi ve batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebileceği bildirildi.

HORTUM RİSKİ

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyi, Osmaniye'nin doğusu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu,kıyı kesimlerde hortum riski ile kar görülen bölgelerde buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

ADİL TEK'TEN HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ: YAĞIŞ GELİYOR, SOĞUK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yurt genelini etkileyen hava koşullarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kar yağışının büyük ölçüde sona erdiğini belirten Tek, soğuk havanın ve buna bağlı risklerin halen devam ettiğini vurguladı.

AKDENİZ ÜZERİNDEN YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Adil Tek, Orta Akdeniz kaynaklı yeni bir yağışlı sistemin batı bölgeleri etkilemeye başladığını söyledi. İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinde yağışların başladığını belirten Tek, sistemin ilerleyen saatlerde Trakya yönüne hareket edeceğini ifade etti. İstanbul'un ise bu sistemin etkisine gireceğini kaydetti.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yeni sistemle birlikte İstanbul'da gece ve sabah saatlerinde etkili yağış beklendiğini dile getiren Tek, öğle saatlerine kadar metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağış düşebileceğini söyledi.

Yağışların kısa sürede kuvvetlenebileceğine dikkat çeken Tek, sel ve su baskını riskinin düşük olmakla birlikte tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Benzer risklerin Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde de görülebileceğini ifade etti.

DOĞU ANADOLU'DA SERT SOĞUKLAR ETKİLİ

Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışının sona ermesine rağmen dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğünü aktaran Tek, yüksek basınç nedeniyle sıcaklıkların çok düşük seviyelere indiğini söyledi. Ağrı Havalimanı'nda sıcaklığın eksi 27 dereceye kadar düştüğünü belirten Tek, doğu ile batı arasında yaklaşık 32 derecelik dikkat çekici bir sıcaklık farkı oluştuğunu dile getirdi.

DON, BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tek, kıyı kesimler dışında yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların sıfırın altına indiğini, don ve buzlanma riskinin yaygın olduğunu ifade etti. Özellikle Doğu Anadolu'da çığ riskinin devam ettiğini vurgulayan Tek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ŞİMDİLİK YOK

Önümüzdeki günlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adil Tek,cuma ve cumartesi günleri hem batı hem de doğu kesimlerde yağışların süreceğini, doğuda yağışların yeniden kar şeklinde görülebileceğini aktardı.

İstanbul için ise ay sonuna kadar kar yağışı beklentisi bulunmadığını belirten Tek, mevsimsel tahminlerin sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine işaret ettiğini söyledi. Bu durumun kar ihtimalini zayıflattığını vurgulayan Tek, İstanbul'da kar yağışının şimdilik gündemden düştüğünü ifade etti.

MARMARA'DA SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Özellikle bölgenin batısında sabah saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, 15°C
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı, 7°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli aralıklı sağanak yağışlı, 9°C
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı, 8°C

EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Ege Bölgesi'nde yağışların batı kesimlerde kuvvetli, kıyılarda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Afyonkarahisar: Yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde sabah saatlerinde kar, 7°C
Denizli: Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, 13°C
İzmir: Yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 14°C
Manisa: Yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 14°C

AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunda yağışların kuvvetli, batı kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 11°C
Antalya: Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlı, 14°C
Hatay: Yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu, 6°C
Isparta: Yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 6°C

İÇ ANADOLU'DA KAR VE BUZLANMA RİSKİ

İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların batıda yağmur ve karla karışık yağmur, doğuda ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Güney kesimlerde rüzgârın fırtına şeklinde esmesi, sabah saatlerinde ise buzlanma ve sis oluşması öngörülüyor.

Ankara: Yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı, 5°C
Çankırı: Yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 3°C
Eskişehir: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 6°C
Kayseri: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 3°C

BATI KARADENİZ'DE SİS VE DON ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'de iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, sabah saatlerinde sis, buzlanma ve don görülebileceği bildirildi.

Bolu: Yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 8°C
Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, 11°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ TEHLİKESİ

Orta Karadeniz ile Giresun'un iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Amasya: Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, 7°C
Rize: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 13°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

DOĞU ANADOLU'DA DONDURUCU SOĞUKLAR

Doğu Anadolu'nun güney ve batısında aralıklı kar yağışı beklenirken, bölge genelinde buzlanma, don ve sis etkili olacak. Yüksek kesimlerde çığ riski sürüyor.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, -3°C
Kars: Parçalı ve çok bulutlu, -4°C
Malatya: Aralıklı kar yağışlı, 0°C
Van: Parçalı ve çok bulutlu, -1°

GÜNEYDOĞU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Karla karışık yağmur ve kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don riski bulunuyor.

Batman: Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar, 4°C
Diyarbakır: Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar, 3°C
Gaziantep: Yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, 2°C
Siirt: Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar, 3°C

