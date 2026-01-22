Fırtına, hortum, kuvvetli yağış ve kar alarmı: 15 ile sarı kodlu uyarı verildi! İzmir, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde kuvvetli yağış ve fırtına etkisini artırıyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak, gök gürültülü yağış ve yer yer kar beklenirken; sel, su baskını, buzlanma ve çığ riski nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Sarı kod yayımlanan iller arasında Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa da bulunuyor.
