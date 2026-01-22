Fırtına, hortum, kuvvetli yağış ve kar alarmı: 15 ile sarı kodlu uyarı verildi! İzmir, Antalya...

EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Ege Bölgesi'nde yağışların batı kesimlerde kuvvetli, kıyılarda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Afyonkarahisar: Yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde sabah saatlerinde kar, 7°C

Denizli: Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, 13°C

İzmir: Yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 14°C

Manisa: Yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 14°C