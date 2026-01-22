PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Akdeniz ekibinin iki yıldızı için masaya oturdu

Fenerbahçe, Maestro ve Ümit Akdağ’ın transferi için Alanyaspor ile pazarlıklara başladı... Sarı Kanarya, Galatasaray’ın da gündemine gelen 2 yıldız için erken hamle yaptı

Fenerbahçe'den Akdeniz çıkarması... Kış transfer sezonunda Musaba, Guendouzi ve Mert Günok hamleleri yapan Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor'un 2 yıldızı için düğmeye bastı ve operasyon başladı. Fenerbahçe Yönetimi, dün Alanyasporlu orta saha Maestro ve stoper Ümit Akdağ'ın transferleri için görüşme gerçekleştirdi. Kanarya'nın bu transferleri gelecek sezon için düşündüğü gelen haberler arasında. Kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa 2 yıldız yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın Maestro ve Ümit Akdağ için hamle yapacağı haberini aldı. Bu yüzden de elini çabuk tuttu ve Alanyaspor ile masaya oturdu. Alanyaspor ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan 22 yaşındaki Angolalı orta saha Maestro için kulübü daha önce 10 milyon Euro talep etmişti. Akdeniz ekibinin 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ'ın sözleşmesi 2028 yılında bitiyor. Bu sezon 20 maçta forma giyen Ümit, 1 gol atarken 2 asist yaptı. Maestro ise 16 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üretti.

