Aston Villa ile anlaşan İngiliz golcü Beşiktaş’ın transferine onay vermesini bekliyor

Beşiktaş'ta İngiliz golcü Tammy Abraham ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. 28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına varan Aston Villa'nın Beşiktaş ile yaptığı bonservis görüşmelerinde de artık finale geldiği ve tarafların son görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ın bu transferden 20 milyon euro civarında bir rakamı kasasına koyacağı da gelen bilgiler arasında. Transferin gerçekleşmesi halinde tecrübeli golcünün yeni takımında senelik 4 milyon pound civarında bir ücret alacağı da gelen bilgiler arasında. Yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak bakan Abraham, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

16 GOLE KATKI

Sezon başında Roma'dan 2 milyon euro kiralama, 13 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonuyla 4 yıllığına kadroya katılan İngiliz golcü, Beşiktaş formasıyla 26 maça çıktı. Tecrübeli golcü söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 3 asistle 16 gole katkıda bulundu.

HOJLUND HAMLESİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah- Beyazlılar'ın Frankfurt'ta forma giyen Danimarkalı orta saha Oscar Hojlund'u kiralamak için girişimlere başladığı öne sürüldü.