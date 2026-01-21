75 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'ye!

EN-NESYRI İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR



Youssef En-Nesyri'ye özellikle İtalya'dan ilgi var. Serie A ekiplerinin Faslı golcü için resmi teklif hazırlığında olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe cephesi, ancak ciddi bir bonservis bedeli oluşması halinde ayrılığa onay vermeyi planlıyor.

OOSTERWOLDE'YE PREMİER LİG RADARI



Jayden Oosterwolde, Premier Lig kulüplerinin radarına girmiş durumda. İngiltere'den bazı ekiplerin Hollandalı savunmacı için şartları sorduğu, Fenerbahçe'nin ise oyuncu için yüksek bir bonservis beklentisi belirlediği kulislerde yer alıyor.

N'GOLO KANTÉ GÜNDEMDE



Orta sahaya lider bir isim kazandırmak isteyen Fenerbahçe'nin ilk hedeflerinden biri N'Golo Kanté. Fransız yıldızla temasların sürdüğü, oyuncunun projeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Transferin önündeki en büyük engel ise bonservis pazarlıkları.

YOANE WISSA TAKİPTE



Hücum hattı için Premier Lig'den Yoane Wissa da listede. Kongolu forvetin maliyetinin yüksek olduğu, buna rağmen teknik heyetin oyuncuyu güçlü bir alternatif olarak gördüğü öğrenildi. Görüşmeler temkinli şekilde ilerliyor.