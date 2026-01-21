PODCAST CANLI YAYIN

75 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'ye!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak Manchester City'den Omar Marmoush ismini gündemine aldı. İşte sarı lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketli başladı. Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan kadroyu güçlendirmek için temaslarını sürdürürken, diğer yandan bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hem ayrılacak oyuncular hem de transfer hedefleri netleşmeye başladı.

FRED'E TALİPLER VAR

Orta sahada bu sezon beklenen etkiyi veremeyen Fred için yurt dışından ilgi artıyor. Brezilyalı futbolcuya özellikle Yunanistan ve Güney Amerika'dan talipler olduğu, kiralama artı satın alma opsiyonlu tekliflerin masaya geldiği öğrenildi. Yönetim, Fred'in maaş yükünü azaltacak bir formüle sıcak bakıyor.

SZYMANSKI RENNES İLE ANLAŞTI

Sebastian Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor. Polonyalı yıldız Fransız ekiplerinden Rennes ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe bu transferden 10 milyon euroluk gelir sağlayacak.

EN-NESYRI İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

Youssef En-Nesyri'ye özellikle İtalya'dan ilgi var. Serie A ekiplerinin Faslı golcü için resmi teklif hazırlığında olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe cephesi, ancak ciddi bir bonservis bedeli oluşması halinde ayrılığa onay vermeyi planlıyor.

OOSTERWOLDE'YE PREMİER LİG RADARI

Jayden Oosterwolde, Premier Lig kulüplerinin radarına girmiş durumda. İngiltere'den bazı ekiplerin Hollandalı savunmacı için şartları sorduğu, Fenerbahçe'nin ise oyuncu için yüksek bir bonservis beklentisi belirlediği kulislerde yer alıyor.

N'GOLO KANTÉ GÜNDEMDE

Orta sahaya lider bir isim kazandırmak isteyen Fenerbahçe'nin ilk hedeflerinden biri N'Golo Kanté. Fransız yıldızla temasların sürdüğü, oyuncunun projeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Transferin önündeki en büyük engel ise bonservis pazarlıkları.

YOANE WISSA TAKİPTE

Hücum hattı için Premier Lig'den Yoane Wissa da listede. Kongolu forvetin maliyetinin yüksek olduğu, buna rağmen teknik heyetin oyuncuyu güçlü bir alternatif olarak gördüğü öğrenildi. Görüşmeler temkinli şekilde ilerliyor.

LOOKMAN YARIŞI

Ademola Lookman için Avrupa'dan yoğun rekabet var. Atalanta forması giyen Nijeryalı kanat için Inter, Napoli ve Atletico Madrid gibi kulüplerin de devrede olduğu, Fenerbahçe'nin şartları zorlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

MARMOUSH SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin forvet hattı için değerlendirdiği bir diğer isim Omar Marmoush. Mısırlı oyuncunun uygun şartların oluşması halinde "fırsat transferi" olarak gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Manchester City, Mısırlı oyuncu için 75 milyon euro ödemişti.

