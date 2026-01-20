Nusaybin sınırında iki ayaklı oyun! Türk bayrağına saldırı sonrası ortalık karıştıran DEM Parti'den açıklama
PYD-YPG eliyle Nusaybin hududunda provokasyon ateşi yakılırken, şanlı Türk bayrağı alçakça hedef alındı. Sahada DEM Parti’nin gerilimi tırmandıran adımları dikkat çekerken, tepkiler çığ gibi büyüyünce bu kez sosyal medyadan “kınama” mesajı geldi. Önce sokakları karıştıranlar, sonra sorumluluktan kaçmaya çalıştı. Böylece DEM'in ikiyüzlü plan bir kez daha açığa çıktı.
Kandil'in çağrısı, PYD'nin teşvikiyle Türkiye tarafıhududuna yığılan YPG'li teröristlerin sınır kapısına saldırmasıyla bölgede tansiyon zirveye çıktı.
Mehmetçik'in havaya uyarı ateşiyle dağılan teröristler bu kez çok daha alçak bir provokasyona imza attı. Bir grup YPG'li terörist, şanlı Türk bayrağını hedef aldı.
DEM PARTİ SINIRI KARIŞTIRDI
Olayın perde arkasında ise yine aynı adres vardı. PYD'nin "kaos" çağrısına DEM Parti, KCK çatısı altındaki PJAK, PKK ve HPG de eşlik etti. DEM Parti, Meclis Grup Toplantısı'nı YPG/SDG'nin üs olarak kullandığı Kamışlı sınırında yaptı.
Türkiye tarafında DEM'liler sokakları germeye çalışırken, Suriye hattında YPG'liler sınırı karıştırdı.
ORTALIĞI KARIŞTIRDILAR SONRA MESAJ YAYINLADILAR
Sınır hattında yaşanan gerilimin fitilini ateşleyen DEM Parti, tepkiler büyüyünce bu kez sosyal medya üzerinden "kınama" mesajı yayımladı. Açıklamada, Nusaybin–Kamışlı hattında yaşanan bayrak indirme provokasyonunun kabul edilemez olduğu savunuldu.
DEM Parti açıklamasında, Türk bayrağının toplumun ortak değeri olduğu vurgulanarak olaydan rahatsızlık duyulduğu ifade edildi. Ancak sahadaki tablo, bu sözlerle örtüşmedi. DEM Parti'den gelen açıklama ise şu şekilde:
"Nusaybin-Qamişlo sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumu-nun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapıl-ması asla kabul edilemez. DEM Parti olarak, haklı bir protesto yürüyüşünü amacından saptı-ran bu davranışı kesinlikle tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığı-mızı belirtmek isteriz."
BAYRAĞIMA KAHPE SALDIRININ HESABI SORULUYOR
Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını bildirdi. Bakan Tunç, Nusaybin'deki provokasyonlarda 35 şüphelinin tutuklandığını, 77 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.