Nusaybin sınırında iki ayaklı oyun! Türk bayrağına saldırı sonrası ortalık karıştıran DEM Parti'den açıklama

ORTALIĞI KARIŞTIRDILAR SONRA MESAJ YAYINLADILAR

Sınır hattında yaşanan gerilimin fitilini ateşleyen DEM Parti, tepkiler büyüyünce bu kez sosyal medya üzerinden "kınama" mesajı yayımladı. Açıklamada, Nusaybin–Kamışlı hattında yaşanan bayrak indirme provokasyonunun kabul edilemez olduğu savunuldu.

DEM Parti açıklamasında, Türk bayrağının toplumun ortak değeri olduğu vurgulanarak olaydan rahatsızlık duyulduğu ifade edildi. Ancak sahadaki tablo, bu sözlerle örtüşmedi. DEM Parti'den gelen açıklama ise şu şekilde:

"Nusaybin-Qamişlo sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumu-nun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapıl-ması asla kabul edilemez. DEM Parti olarak, haklı bir protesto yürüyüşünü amacından saptı-ran bu davranışı kesinlikle tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığı-mızı belirtmek isteriz."