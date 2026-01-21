Bağırsak detoksu trendine dikkat! Uzman isimden karaciğer hasarı ve damar tıkanıklığı uyarısı
Sosyal medyada "bağırsakları temizliyor" iddiasıyla yayılan detoks uygulamaları uzmanlara göre ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç hekim kontrolü olmadan yapılan bağırsak detokslarının karaciğer hasarı ve damar tıkanıklığına kadar varan ağır sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Sindirim sistemi şikayetlerinde detoks yerine altta yatan nedenin araştırılması gerektiğini vurguladı.
