Bağırsak detoksu trendine dikkat! Uzman isimden karaciğer hasarı ve damar tıkanıklığı uyarısı

"CİDDİ HASARLARA YOL AÇABİLİR"

Bağırsak detoksu adıyla sunulan uygulamaların kontrolsüz şekilde yaygınlaştığını belirten Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, şu değerlendirmede bulundu:

"Son zamanlarda bağırsak detoksu adı verilen işlemler sosyal medyada çok ön plana çıkarılıyor. Ancak uzman kontrolü olmadan ve bilinçsiz şekilde yapılan bu uygulamalar, karaciğer problemlerine ve damar tıkanıklıklarına kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Karın şişkinliği ve kabızlık şikayeti olan varsa yapılması gereken ilk şey detoks değil, altta yatan nedenin araştırılmasıdır. Gastroenteroloji ya da iç hastalıkları uzmanına başvurularak sorunun kaynağı belirlenmelidir."