Bağırsak detoksu trendine dikkat! Uzman isimden karaciğer hasarı ve damar tıkanıklığı uyarısı

Sosyal medyada "bağırsakları temizliyor" iddiasıyla yayılan detoks uygulamaları uzmanlara göre ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç hekim kontrolü olmadan yapılan bağırsak detokslarının karaciğer hasarı ve damar tıkanıklığına kadar varan ağır sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Sindirim sistemi şikayetlerinde detoks yerine altta yatan nedenin araştırılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada"bağırsakları temizliyor"iddiasıyla hızla yayılan bağırsak detoksu uygulamaları, uzmanlara göre masum bir alışkanlık olmaktan çok uzak. Bilimsel dayanağı olmayan ve hekim kontrolü dışında yapılan bu uygulamaların, sindirim sistemini rahatlatmak yerine ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabildiği belirtiliyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, son dönemde popüler hale gelen kontrolsüz detoks uygulamalarının karaciğer hasarından damar tıkanıklığına kadar uzanan ağır sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.

"BAĞIRSAKLARI TEMİZLERKEN DAMARLARI TIKANMAYIN"

Karın şişkinliği, kabızlık ve hazımsızlık gibi şikayetlerle çözüm arayan pek çok kişinin, sosyal medyada önerilen bağırsak detokslarına yöneldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, bu yaklaşımın ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

Detoks adı altında yapılan bilinçsiz uygulamaların, sorunu çözmek bir yana mevcut sağlık durumunu daha da kötüleştirebildiğini ifade etti.

"CİDDİ HASARLARA YOL AÇABİLİR"

Bağırsak detoksu adıyla sunulan uygulamaların kontrolsüz şekilde yaygınlaştığını belirten Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, şu değerlendirmede bulundu:
"Son zamanlarda bağırsak detoksu adı verilen işlemler sosyal medyada çok ön plana çıkarılıyor. Ancak uzman kontrolü olmadan ve bilinçsiz şekilde yapılan bu uygulamalar, karaciğer problemlerine ve damar tıkanıklıklarına kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Karın şişkinliği ve kabızlık şikayeti olan varsa yapılması gereken ilk şey detoks değil, altta yatan nedenin araştırılmasıdır. Gastroenteroloji ya da iç hastalıkları uzmanına başvurularak sorunun kaynağı belirlenmelidir."

PROBİYOTİK HERKES İÇİN AYNI ETKİYİ GÖSTERMEZ

Bağırsak sağlığı söz konusu olduğunda probiyotiklerin önemine de değinen Prof. Dr. Bilgiç, bu ürünlerin her birey için aynı sonucu vermediğinin altını çizdi.

Bazı hastalarda destek tedavisi olarak probiyotiklerden fayda sağlanabildiğini belirten Bilgiç, kişiye özel değerlendirme yapılmadan önerilen uygulamaların yanlış sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan genelleştirilmiş bağırsak sağlığı önerilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, "Kesinlikle bilinçsiz bir şekilde bağırsak detoksu yapılmasını önermiyoruz. Tedavi kişiye özel planlanmalı ve mutlaka hekim kontrolünde ilerlenmelidir" diyerek uyarılarını yineledi.