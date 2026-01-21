PODCAST CANLI YAYIN

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası

Beyoğlu'nda barmen arkadaşının evinde misafir olarak kalan İngiliz uyruklu John Paul Goss (45), kolunda kemer bağlı halde ölü bulundu. Goss'un yanında şırınga ve uyuşturucu enjekte malzemeleri bulunurken daha önce pasaportu ve telefonunun çalındığı iddia edildi. Esnaf Abdurrahman Tekin, "Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayadır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış" dedi. Ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi:
İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 1

İngiliz John Paul Goss (45) İstanbul Beyoğlu'nda misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 2

4 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİ

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yıl önce ülkeye giren John Paul Goss, kısa bir süre önce cep telefonunu ve pasaportunu çaldırdı.

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 3

Evsiz kalan Goss, Taksim'de bir eğlence mekanında tanıştığı barmen arkadaşı Civan Necmi G.'nin (27) evinde yaklaşık 1 ay önce kalmaya başladı.

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 4

Goss, olay günü gece saatlerinde Civan Necmi G. ile birlikte alkol aldı. Ardından odasına geçen Civan Necmi G., öğle saatlerinde Goss'un kaldığı odadaki koltukta yatar halde hareketsiz halde olduğunu gördü.

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 5

KOLUNDA KEMER, EVDE ŞIRINGA BULUNDU

Civan Necmi G., sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Goss'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine eve giren polis ekipleri, John Paul Goss'un kolunda kemer bağlı olduğunu gördü.

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 6

Evde yapılan incelemede ise uyuşturucu madde enjekte malzemeleri, kaşık ve yanında da şırınga bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Goss'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 7

Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 8

"GECE ALKOL ALDI SABAH ÖLÜ BULUNDU"

Olayla ilgili polis, Civan Necmi G.'nin ifadesine başvurdu. Civan Necmi G. ifadesinde, kendisinin bir eğlence mekanında barmen olduğunu, çalıştığı bardan tanıştığı Goss'un evsiz kaldığını, evinde 1 aydır misafir ettiğini, madde bağımlısı olduğunu ve kısa bir süre önce telefonunu ve pasaportunu çaldırdığını belirtti.

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 9

Civan Necmi G. ifadesinin devamında, olay günü gece saatlerinde birlikte alkol aldıklarını, 02.00 sıralarında yatmak için odasına geçtiğini, aynı gün saat 12.30'da Goss'u odasında koltuk üzerinde yatar vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 10

"KENDİ ÜLKESİNDE PROFESÖRMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdurrahman Tekin,"Polisler geldiğinde evde ölü bulunmuş. Arkadaşları falan da vardı. Zaten bir kız arkadaşı vardı. Burada polislere ifade verip gittiler. Ben de onlardan öğrendim. Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayadır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış. Dün de herhalde pasaportların her şeyini çıkartmış. Sabah gidecekmiş. Evinde ölü bulunmuş"dedi.

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 11

ALTIN VURUŞ MU?

Tekin,"Pasaportu çalındığı için burada kalıyordu. Evsiz kaldığı için buraya gelmiş. Uyuşturucu kullanmış, öyle dediler. Yaptığına altın vuruş diyorlarmış. Evinde arama falan yapmışlar. Cenaze aracı geldi, araca bindirdiler götürdüler. Kendi ülkesinde profesörmüş"dedi.

İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 12
İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası - 13

FOTOĞRAFLAR: DHA