İngiliz John Paul Goss Beyoğlu’nda misafir kaldığı evde ölü bulundu: Kolunda kemer yanında şırınga! "Profesör" iddiası
Beyoğlu'nda barmen arkadaşının evinde misafir olarak kalan İngiliz uyruklu John Paul Goss (45), kolunda kemer bağlı halde ölü bulundu. Goss'un yanında şırınga ve uyuşturucu enjekte malzemeleri bulunurken daha önce pasaportu ve telefonunun çalındığı iddia edildi. Esnaf Abdurrahman Tekin, "Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayadır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış" dedi. Ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
