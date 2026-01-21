Gram altın 7 bin TL'ye yaklaştı! İşte 21 Ocak altın fiyatları
Altın yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Gram altın fiyatı bugün alış 6814.99 TL satış fiyatı ise 6903.5 TL'ye ulaştı. Sarı metal düne oranla yüzde 3.46 artış kaydetti.
Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yukarı yönlü seyrini hız kesmeden sürdürüyor. Piyasalarda güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte gram altın, bugün 6.814,99 TL alış ve 6.903,50 TL satış seviyelerine kadar yükseldi. Sarı metal düne kıyasla yüzde 3,46 oranında değer kazandı. İşte piyasalarda altın fiyatlarında son durum…
ALTIN FİYATLARI 21 OCAK 2026
|Ürün
|Alış
|Satış
|Altın (TL/Gr)
|6.783,61
|6.784,57
|22 Ayar Bilezik
|6.227,45
|6.281,64
|Altın (ONS)
|4.875,93
|4.876,61
|Altın ($/kg)
|155.906,00
|155.928,00
|Altın (Euro/kg)
|182.927,00
|182.952,00
|Cumhuriyet Altını
|44.542,00
|44.881,00
|Yarım Altın
|22.340,00
|22.527,00
|Çeyrek Altın
|11.170,00
|11.263,00
|Reşat Altını
|44.574,47
|44.913,95
|Kulplu Reşat Altını
|44.576,69
|44.916,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|6.233,88
|6.521,52
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.952,03
|4.952,73
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.777,46
|4.975,78
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|106.903,87
|108.628,27
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|216.480,34
|220.734,79
|Gremse Altın
|106.903,87
|109.364,05
|Ata Altın
|44.097,85
|45.217,19
|Tam Altın
|42.761,55
|43.611,84
|Külçe Altın ($)
|153.500,00
|153.600,00
|Has Altın
|6.749,69
|6.750,64
|Hamit Altın
|44.574,47
|44.913,95
