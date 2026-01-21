PODCAST CANLI YAYIN

Gram altın 7 bin TL'ye yaklaştı! İşte 21 Ocak altın fiyatları

Altın yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Gram altın fiyatı bugün alış 6814.99 TL satış fiyatı ise 6903.5 TL'ye ulaştı. Sarı metal düne oranla yüzde 3.46 artış kaydetti. İşte haftanın üçüncü iş günü itibarıyla piyasada son fiyatlar.

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yukarı yönlü seyrini hız kesmeden sürdürüyor. Piyasalarda güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte gram altın, bugün 6.814,99 TL alış ve 6.903,50 TL satış seviyelerine kadar yükseldi. Sarı metal düne kıyasla yüzde 3,46 oranında değer kazandı. İşte piyasalarda altın fiyatlarında son durum…

(Sarı metal düne kıyasla yüzde 3,46 oranında değer kazandı | Fotoğraf:AA)

ALTIN FİYATLARI 21 OCAK 2026

ÜrünAlışSatış
Altın (TL/Gr)6.783,616.784,57
22 Ayar Bilezik6.227,456.281,64
Altın (ONS)4.875,934.876,61
Altın ($/kg)155.906,00155.928,00
Altın (Euro/kg)182.927,00182.952,00
Cumhuriyet Altını44.542,0044.881,00
Yarım Altın22.340,0022.527,00
Çeyrek Altın11.170,0011.263,00
Reşat Altını44.574,4744.913,95
Kulplu Reşat Altını44.576,6944.916,20
22 Ayar Altın (TL/Gr)6.233,886.521,52
18 Ayar Altın (TL/Gr)4.952,034.952,73
14 Ayar Altın (TL/Gr)3.777,464.975,78
Kapalıçarşı Ziynet 2.5106.903,87108.628,27
Kapalıçarşı Beşli Altın216.480,34220.734,79
Gremse Altın106.903,87109.364,05
Ata Altın44.097,8545.217,19
Tam Altın42.761,5543.611,84
Külçe Altın ($)153.500,00153.600,00
Has Altın6.749,696.750,64
Hamit Altın44.574,4744.913,95

Gram altın 7 bin TL'ye yaklaştı! İşte 21 Ocak altın fiyatları-3

CANLI ALTIN FİYATLARI

