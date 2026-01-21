Fatih Keleş’in ikinci sevgilisi Tuana İyigör uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Magazin yazarı Mehmet Üstündağ (takvim.com.tr)

A takımının jetteki bu partileri, Beykoz'daki 3 katlı lüks villada da sürdürdüğü saptandı. Bu partilere katılan ve Gülibrahimoğlu'yla o dönem sevgili olan fenomen Rabia Karaca, verdiği iki ayrı ifadede de yaşadıklarını açıklamıştı. Karaca, Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiklerinde burada İmamoğlu'nun A takımının da yer aldığı çok sayıda isimle birlikte, kendilerine özel olarak tahsis edilen 'Sarı oda'da kumar partisi verildiğini söylemiş, Murat Gülibrahimoğlu'nun burada çok kısa bir sürede 300 bin dolar kaybettiğine dikkat çekmişti. Karaca, yurt dışı tatillerinde aldıkları hediyelerin sponsorunun Murat Gülibrahimoğlu olduğunu belirterek, "Keleş ve Hüseyin Köksal para harcamazdı"derken, Atina tatilinde aldığı hediyelerin valizine sığmadığını söyleyerek, İBB üzerinden kazanılan milyonların nasıl har vurulup harman savrulduğunu gözler önüne sermişti.