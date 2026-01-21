Fatih Keleş’in ikinci sevgilisi Tuana İyigör uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut, Huzur Giyim’in veliahtı Abdullah Gençal, fenomen Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve İBB’deki vurgun ekibinin başındaki Fatih Keleş’in ikinci sevgilisi Tuana İyigör gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dün yeni bir dalga için düğmeye basıldı. Savcılık, aralarında Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, Huzur Giyim'in veliahtı Abdullah Gençal,'Kafalar'ismiyle sosyal medya platformu Youtube'da yayın yapan fenomen Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da arasında olduğu 7 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler arasında ayrıca, hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu'nun da arasında olduğu İBB'deki vurgun ekibinin başında bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ikinci sevgilisi Tuana İyigör'ün de bulunduğu öğrenildi.
KOD ADI 'AKREP'
"Akrep" kod ismini kullanan Tuana İyigör'le Fatih Keleş'in tutuklanmadan hemen önce sevgili oldukları öğrenildi. Daha önce bilindiği üzere soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Sağlam isimli şüphelinin de Fatih Keleş'le birlikte fuhuş ve uyuşturucu partilerine katıldığı saptanmıştı.
TAKVİM'den Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, iş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan'lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.
A takımının jetteki bu partileri, Beykoz'daki 3 katlı lüks villada da sürdürdüğü saptandı. Bu partilere katılan ve Gülibrahimoğlu'yla o dönem sevgili olan fenomen Rabia Karaca, verdiği iki ayrı ifadede de yaşadıklarını açıklamıştı. Karaca, Kıbrıs'a kumar oynamaya gittiklerinde burada İmamoğlu'nun A takımının da yer aldığı çok sayıda isimle birlikte, kendilerine özel olarak tahsis edilen 'Sarı oda'da kumar partisi verildiğini söylemiş, Murat Gülibrahimoğlu'nun burada çok kısa bir sürede 300 bin dolar kaybettiğine dikkat çekmişti. Karaca, yurt dışı tatillerinde aldıkları hediyelerin sponsorunun Murat Gülibrahimoğlu olduğunu belirterek, "Keleş ve Hüseyin Köksal para harcamazdı"derken, Atina tatilinde aldığı hediyelerin valizine sığmadığını söyleyerek, İBB üzerinden kazanılan milyonların nasıl har vurulup harman savrulduğunu gözler önüne sermişti.