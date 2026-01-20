Galatasaray'ın yeni transferi belli oldu! Maçtan sonra İstanbul'da kalacak

PAPE GUEYE İÇİN PAZARLIK



Okan Buruk'un orta sahada 1 numaralı tercihi olan Pape Gueye için masaya oturdu. 26 yaşındaki ön libero ile 7.5 milyon eurodan 4.5 yıllık kontratta anlaşmaya varıldı. Galatasaray işin oyuncu tarafını çözdü ancak Villarreal ile bonservis pazarlıklarında henüz istenilen seviyeye gelinemedi.

İspanyol temsilcisi kapıyı 40 milyon eurodan açmıştı. 35'e düştü. Ancak daha da aşağı inmek istemiyor. Bu rakamı da çok bulan Cim Bom görüşmelerini sürdürüyor.





ONYEDIKA HAZIR



Galatasaray'ın listesinde bulunan isimlerden, işini istediği an bitirebileceği oyuncu Raphael Onyedika. Nijeryalı futbolcu, İngiltere'den Aston Villa'nın ilgisine rağmen düzenli oynamak için Aslan'a daha sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelmek için yönetimden çağrı bekliyor.

Club Burgge'un da 12 milyon Euro'ya Onyedika'yı satmaya hazır olduğu kaydedildi. Cim Bom, listedeki diğer isimlerde ilerleme sağlayamazsa, Nijeryalı orta saha oyuncusuna imza attırabilir.



