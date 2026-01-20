Galatasaray'ın yeni transferi belli oldu! Maçtan sonra İstanbul'da kalacak
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Noa Lang'ın kiralık transferi konusunda Napoli ile anlaşmaya varan sarı kırmızılıların yeni hedefi de ortaya çıktı. Aslan, Thiago Almada transferi için görüşmelere başladı. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...
TRANSFER ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmasının ardından yönetimin bir acil durum zirvesi yaptığı öğrenildi.
Transfer görüşmeleri için gittiği İtalya'dan dönen Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun da katıldığı zirvede teknik direktör Okan Buruk'un acil olarak transfer istediği ve gündemdeki isimlerin masaya yatırıldığı öğrenildi.
Menajer Gardi ve İdari Direktör Uğur Yıldız ile önceki gece İstanbul'a dönen Kavukcu'nun ayrıntılı bir sunum yaptığı belirtildi. Kulüpler ile beraber oyuncu temsilcileriyle görüşmeler yapan Kavukcu'nun, İspanya'da da Villarreal ile Pape Gueye pazarlığı yaptığı belirtildi.
Bütün görüşmelere ve oyuncu maliyetlerine ilişkin detayları Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk'la paylaşan Kavukcu'nun, 1-2 gün içinde yeniden yurt dışına çıkacağı belirtildi.
Başkan Dursun Özbek'in de kurmaylarına, "Bu iş daha fazla uzamasın, ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öğrenildi.
Gaziantepspor maçından sonra Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'un odasına gidip bir görüşme gerçekleştirmiş, "Gereken takviyeler yapılacak" mesajı vermişti. Kemerburgaz'daki toplantıda da Özbek'in aynı şekilde konuştuğu ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'ya transfer için tam yetki verdiği öğrenildi.
NOA LANG BEKLENİYOR
İtalyan basınından Di Marzio, Napoli'nin Youssef En-Nesyri ve Raheem Sterling transferlerini gerçekleştirmeden önce kadrosundan Lorenzo Lucca ve Noa Lang'ı göndereceğini duyurdu. Galatasaray'ın, Noa Lang transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın kiralık transferi için Napoli ile görüştü ve büyük oranda anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın Noa Lang'ın maaşını ödeyerek oyuncuyu kiralayacağı ve sözleşmede opsiyon maddesinin de olacağı duyuruldu. Ayrıca Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak Napoli'ye 2 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Opsiyonun ise 30 milyon euro olacağı öne sürüldü.
PAPE GUEYE İÇİN PAZARLIK
Okan Buruk'un orta sahada 1 numaralı tercihi olan Pape Gueye için masaya oturdu. 26 yaşındaki ön libero ile 7.5 milyon eurodan 4.5 yıllık kontratta anlaşmaya varıldı. Galatasaray işin oyuncu tarafını çözdü ancak Villarreal ile bonservis pazarlıklarında henüz istenilen seviyeye gelinemedi.
İspanyol temsilcisi kapıyı 40 milyon eurodan açmıştı. 35'e düştü. Ancak daha da aşağı inmek istemiyor. Bu rakamı da çok bulan Cim Bom görüşmelerini sürdürüyor.
ONYEDIKA HAZIR
Galatasaray'ın listesinde bulunan isimlerden, işini istediği an bitirebileceği oyuncu Raphael Onyedika. Nijeryalı futbolcu, İngiltere'den Aston Villa'nın ilgisine rağmen düzenli oynamak için Aslan'a daha sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelmek için yönetimden çağrı bekliyor.
Club Burgge'un da 12 milyon Euro'ya Onyedika'yı satmaya hazır olduğu kaydedildi. Cim Bom, listedeki diğer isimlerde ilerleme sağlayamazsa, Nijeryalı orta saha oyuncusuna imza attırabilir.
EN ÇOK İSTENEN İSİM EDERSON
Cim Bom'un orta sahada en çok istediği isim Ederson. Ancak yıldız futbolcunun transferi, Atletico Madrid'in devreye girmesi nedeniyle artık çok daha zor görünüyor. Yönetim, ekonomik anlamda tüm imkanlarını seferber etti.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, Ederson'un Atletico ile anlaşmaya vardığı ve kulüpleri beklediği belirtildi. Atalanta, 35 milyon Euro isterken, Atletico daha düşük bir rakama işi bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray, durumu yakından takip ediyor.
LOOKMAN 40 MİLYON EURO
Cim Bom, geçtiğimiz yazdan beri Ademola Lookman'ın peşinde. Ara transfer döneminde Fenerbahçe de ciddi girişimlerde bulundu, 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 37 milyon Euro satın alma opsiyonuyla teklif yaptı. Atalanta bunu geri çevirdi.
Lacivert-Siyahlılar'ın Atletico Madrid'den Raspadori'yi kadrosuna katmasına rağmen Lookman'ı da takımda tutmak istedikleri belirtildi. İtalyan basınına göre Atalanta'yı ikna etmek için kısa vadeli ödeme planıyla en az 40 milyon Euro teklif gerekiyor.
HAKAN ÇOK İSTİYOR
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu aşkı bitmiyor. Yönetim, Milli yıldızını takımda tutmak isteyen Inter Milan'la pazarlıklara ara vermeden devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmaması, Galatarasay'ın elini güçlendirdi.
Hakan, Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini de İtalyan ekibinin yöneticilerine net bir şekilde ifade etti. Aslan, bu transferi bir an önce bitirmek için var gücüyle çalışıyor.
FOFANA İKNA OLMADI
Transferde Okan Buruk'un bir diğer prensi Youssouf Fofana. Milan, Fransız yıldız için kapıyı 40 milyon Euro'dan açtı, Aslan 25 milyon Euro ile masaya oturdu. Aradaki 15 milyon Euro'luk farkın pazarlıklar sırasında hızla aşağıya çekildiği belirtildi. Ancak Galatasaray, Fofana'yı bir türlü ikna edemedi.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yapılan son görüşmede de sezonu Milan'da tamamlamak istediğini dile getirdi. Yönetim, buna rağmen henüz pes etmedi.
SCHOUTEN İÇİN RET
Sarı-Kırmızılı yönetim, PSV'nin kaptanı için resmi teklifini iletti. Haberi, ünlü transfer habercisi Fabrizio Romano duyurdu. Romano'nun paylaşımına göre; Galatasaray, 29 yaşındaki ön libero için PSV'ye transfer şartlarını sordu. Ancak Hollanda devinin cevabı olumsuz oldu.
PSV'de "dokunulmaz" olarak görülen Schouten'in ismi Barcelona ile de anılıyordu. PSV yönetimi tüm teklifkeri geri çevirmişti.
THIAGO ALMADA SÜRPRİZİ
Sarı-kırmızılıların, Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu Thiago Almada'yı transfer listesine dahil ettiği iddia edildi. Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, hücum hattını güçlendirmek adına Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Almada'nın, Avrupa'da yeni bir maceraya sıcak bakabileceği öne sürülüyor. Galatasaray cephesindeki gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.